確診大廈｜患者住所曝光　興華邨美華樓增4個案　廣華護士居名城

第三波疫情仍在本地蔓延，衞生防護中心今日（12日）公布新增62宗確診個案，累計增至4,244宗。衞生防護中心晚上更新確診者住所資料，發現興華(一)邨美華樓單日新增4宗確診，大廈累計5人染疫。而大窩口邨富榮樓單日亦新增3宗確診，累計有4名居民確診。 廣華醫院44歲男護士確診，他居於沙田名城一期3座，醫管局早前表示他居住的大廈及工作的病房都有確診患者，正展開個案追蹤了解感染源頭。

柴灣興華(一)邨美華樓單日新增4宗確診個案。（資料圖片 / 黃偉民攝）

衞生防護中心今晚更新疫廈名單，發現柴灣興華(一)邨美華樓單日新增4宗確診個案（第4213、4227、4228及4230宗），年齡介乎23至63歲，當中除了第4213宗個案，其餘3人均被列作與本地個案有流行病學關連。該大廈在過去14日另有一宗確診個案，是第3794宗個案的54歲男子。

荃灣大窩口邨富榮樓單日亦新增3宗確診（第4216、4220及4225宗個案），年齡介乎12至80歲，全部列作與本地個案有流行病學關連，該大廈有另一人在較早前確診，是第4175宗個案的21歲女子，未知是否來自同一家庭。

啟盛樓、黃埔花園再有人染疫

九龍灣啟業邨啟盛樓再新增一名72歲男子確診，同一大廈在過去14日累計有9名居民染疫。

此外，黃埔花園2期錦桃苑14座再多一名確診者入住（第4243宗的57歲女子），同一大廈早前有另一位居民確診（第3726宗）。整個黃埔花園在過去14日累計有18名居民染疫。

廣華醫院一名男護士確診，他居於沙田名城一期 3 座，同一大廈早前另有兩宗確診個案。（資料圖片）

廣華醫院確診護士居住大廈有兩確診者

醫管局昨日公布，廣華醫院一名男護士初步確診，他今日亦正式確診（第4195宗）。他在E7外科病房工作，工作的病房早前有兩名確診者曾入住（第4100及4167宗），他居住的大廈亦有確診者。翻查疫廈資料，該名男護士居於沙田名城一期 3 座，同一大廈早前有兩宗確診個案（第2992及3062宗）。在潛伏期間，他曾入住香港沙田萬怡酒店。沙田名城一期一座早前另有一名居民確診，是直銷公司Star Global的一名23歲確診者（第3665宗）。

確診印傭曾入住西貢大環村

今日再多一名印傭（第4199宗）確診，她在7月24日離開舊僱主，於7月25日至31日曾入住銅鑼灣希雲大廈7樓，與其他5位外傭同住；其後在8月1日至10日與新僱主同住，住所為西貢大環村，有11人列作緊密接觸者，會送往檢疫中心。

葵涌貨櫃碼頭群組增6人染疫

至於葵涌貨櫃碼頭群組，今日新增6宗確診個案，累計確診者增至17人。當中3人是九龍區居民，分別居住新蒲崗采頤花園2座（第4183宗）、秀茂坪寶達邨達富樓（第4203宗）及慈雲山慈正邨正康樓（第4215宗）；其餘3人是新界區居民，分別居於屯門龍門居3座（第4192宗）、葵涌寧峰苑庭峰閣（第4221宗）及天水圍天逸邨逸海樓（第4238宗）。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼