新冠肺炎｜大同新邨居民交咽拭樣本：匙羹頂住舌　唔知啱唔啱

本港疫情持續，民政事務總署日前（11日）宣布將擴大2019冠狀病毒病社區檢測計劃的服務範圍，會提供一次自願性質的免費病毒檢測服務，涉及約4.4萬名居民。繼昨日領取檢測樣本，大同新邨大公樓的居民可以於今日（13日）到大公樓附近的林百欣中心歸還檢測樣本。 雖然有咽拭子操作指南，有市民指自行採集樣本過程有困難，更未知是否成功，「用匙羹頂住舌頭」，覺得不太舒服，有嘔吐感，希望會有專業人士協助；亦有居民指順利流暢，但仍然「唔知篤得準唔準」。

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原本為文娛康樂體育會的林百欣中心，成為臨時的社區檢測中心，供大公樓居民領取及歸還檢測樣本。大公樓居民於昨日（12日）可在林百欣中心領取檢測樣本，居民自行檢測後可於今早（13日）7時至12時到中心歸還樣本。大公樓的保安向記者透露，大廈範圍內設有多篇有關「免費自願質檢測服務」的告示，電梯內也有。居民指「保安出入都會提醒下住戶」，稱住戶一定可以收到消息。

至於林百欣中心門外，亦有貼上告示，包括「咽拭子自採樣操作指南」的圖文以及網上連結，以指引居民如何自採樣本。中心內的工作人員，都穿上保護衣及戴上手套頭套等。今早8時起陸續有居民歸還檢測樣本，入內探熱後直接歸還檢測樣本即可，過程不到一分鐘。

有一家三口都領取檢測樣本進行自採的劉婆婆表示過程十分順利。她表示昨日到中心登記並領取檢測樣本。她在填寫個人資料及提供住址證明後便獲咽拭子採樣套裝及說明書，她指工作人員昨日「有教點做」，形容自採過程方便簡單無不適感。

自採樣本「用匙羹頂住舌頭」 未知是否成功

大公樓居民孫先生則表示不太順利，他認為在自採過程中有困難，形容「唔知做得啱唔啱」。他稱自採時「用匙羹頂住舌頭」，覺得不太舒服，有嘔吐感，採後也不知是否成功，他指希望會有專業人士協助。

大公樓居民黃先生認為整個過程大概順利流暢，但表示自採時亦有困難，他指已經有上網參考做法，但仍然「唔知篤得準唔準」，但對整體安排都表示滿意。