新冠肺炎｜華大火眼實驗室總指揮曹蘇傑：推薦以口咽拭子自採樣

特區政府早前宣布推行免費自願全民檢測，又選定了位於西營盤的中山紀念公園體育館，供華大基因設立臨時氣膜實驗室。 華大基因香港「火眼實驗室」前線總指揮曹蘇傑昨日（12日）接受新華社訪問時指，全部檢測儀器本周內均可入場，若使用混檢方式，檢測能力可提升至每天30萬至50萬。他又指，會推薦以口咽拭子採樣，雖然需要大量醫護人員近距離接觸受檢測者，但認為樣本準確程度較高。

政府選了西營盤的中山紀念公園體育館，供華大基因設立臨時氣膜實驗室，內設有16間，料可日檢13個樣本。（政府新聞處圖片）

需時不足12小時

新華社指，在中山紀念公園的「火眼實驗室」由華大基因建成，從物資在深圳裝車發送，到16個氣膜實驗室建成，所需時間不過12小時。新華社續指，據悉8月5日晚上10時，香港「火眼實驗室」指揮部向華大基因深圳總部發出物資準備的啟動申請，立即獲得批準。在8月6日下午4時，首車物資從深圳發往香港，並在晚上9時抵達中山紀念公園體育館。直至7日的淩晨3時30分，16個氣膜「火眼實驗室」搭建完成。

曹蘇傑說，前5個氣膜實驗室，已於8月11日完成鋪設和調試，全部檢測儀器本周內均可入場。

混檢方式可提升檢測至每天50萬次

曹蘇傑表示，中山紀念公園的「火眼實驗室」，每天可檢測10萬單管測試，若採用「三混一」或「五混一」的混檢方式，檢測能力可提升至每天30萬至50萬，「要達成這個目標，需要600名檢測人員每天三班輪流工作。」

至於採樣方法，曹蘇傑在訪問中表示，內地廣泛採用口咽拭子和鼻咽拭子採樣，需要大量醫護人員近距離接觸被採樣人士，但樣本準確性較高，「目前在香港會推薦用口咽拭子自採樣的方式推進接下來的大規模核酸檢測。」

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+ 9 + 8 + 7

在8月6日晚上，一輛掛有提供檢測服務的內地公司華大基因「火眼實驗室援港物資」貨車，於西環中山紀念公園體育館將物資運入體育館內。（資料圖片）

強調無法獲取被採樣人士資料

曹蘇傑又指，香港的採樣管上只有一行編碼，檢測人員無法從中獲取被採樣人信息，而經過滅活、掃碼錄入、送檢、二次滅活、分裝、檢測的流程後，實驗室僅是判斷得出檢測結果，並將其上傳至特區政府的系統中。

他又説，陰性樣本將會銷毀，陽性的樣本則送交衛生署化驗機構進行確認。