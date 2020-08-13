輕鐵洪水橋站八達通機故障　近萬名市民未獲八折優惠變相多收費

港鐵早前推出「程程20%車費扣減」優惠，不過港鐵今日（13日）表示，由於輕鐵洪水橋站其中一個八達通出站處理器的設定有誤，乘客於7月1日至8月7日期間，若曾使用該處理器拍卡出站，或未能獲得上述優惠，事件涉及約9,600人次，每次車程涉未扣減的車費為港幣0.1至1.2元不等，總金額共約港幣7,200元。港鐵就事件表示歉意，並向每位受影響乘客送出兩張單程車票。

港鐵今日（13日）表示，由於輕鐵洪水橋站其中一個八達通出站處理器的設定有誤，乘客於7月1日至8月7日期間，若曾使用該處理器拍卡出站，或未能獲得「程程20%車費扣減」優惠。（資料圖片）

港鐵表示，事件是維修保養期間發現，已即時調查並跟進，工程人員已移除該處理器，並檢查輕鐵站所有同類型的八達通處理器，確定運作正常，事件並不影響使用全月通加强版及西鐵轉乘優惠的乘客。

港鐵稱，受影響乘客由即日起，可到任何港鐵站或輕鐵客務中心查詢及辦理退款手續，並已於洪水橋站張貼告示，通知乘客留意有關情況。港鐵公司車務營運主管—西面網絡張志強表示，向受影響的乘客致歉意，會為他們辦理退款手續，同時為表心意，會向每位受影響乘客送出兩張單程車票，以答謝他們的諒解。

政府早前推出第二輪「防疫抗疫基金」，建議港鐵下調車資兩成、為期6個月，政府會承擔當中一半開支，上限為8億元，每程八折由7月1日起實施，至2021年1月1日結束。