新冠肺炎｜政府招標病毒通知app　方保僑：技術不難　如智慧燈柱

本港新冠肺炎第三波疫情持續，政府資訊科技總監辦公室今日（14日）表示，早前發出招標文件，徵求開發商協助資科辦建立一套感染風險通知系統及應用程式，作小規模測試，以便資科辦和相關部門檢視其可行性及效益。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《香港01》電話訪問指，據他了解政府計劃推行一套「曝光通知」（Exposure Notification）的系統及應用程式，概念猶如智慧燈柱，以地標做法，得悉市民曾到訪地方；主要在各大商場、食肆等地點設有二維碼（QR Code），讓市民進入該地方掃瞄，當該地方有確診者曾經到訪，系統便會發出通知提醒市民盡快接受病毒檢測；他又指，開發相關系統技術不難，料招標截止後，一個月內便能將相關系統推出。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，港府希望以試驗性質試行系統。（資料圖片）

蘋果及Google均有設計「曝光通知」系統

方保僑解釋，現時市面上蘋果及Google均有設計「曝光通知」系統，惟上述系統透過藍牙模式操作，以得悉個別人士一旦確診，透過數據便能分辨與確診者14日內曾會面的密切接觸者，並向他們發出通知盡快接受檢測。方保僑續指，蘋果及Google的系統，會有一定限制，必須為手機設備為IOS13.5或Andriod 6.0 規格才能使用。

故此，當局現計劃推行場所二維碼，即在政府機構、商場及食肆設施設立QR Code，當市民進入該地方先掃描QR Code，讓系統程式得悉曾到訪的地方。一旦該地方出現確診者曾經到訪，系統便會向相關用戶發送通知，提醒市民接受檢測。

▼內地健康碼▼

概念猶如智慧燈柱形式 以地標得悉市民曾到訪地方

方保僑表示，今次推行場所二維碼屬試驗性質，相關概念猶如智慧燈柱形式，同樣以地標做法，得悉市民曾到訪地方。他又認為，現時港府的做法僅是方便市民，免卻他們自行瀏覽衞生署的疫廈或食肆的表格，並透過系統直接通知曾到訪相關地方的市民。

就執行方面，方保僑認為政府機構以至商場設立QR Code並不困難，惟質疑當中並無誘因令食肆執行，形容「食肆唔會想主動話你聽有確診者嚟過！」而推行的時間表，方保僑表示開發相關系統技術不難，料招標截止後，一個月內便能將相關系統推出。