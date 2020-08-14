新冠肺炎｜多個醫學組織發聯合聲明促列職業病　加強社會醫護信心

新冠肺炎疫情持續，早在上一波疫情爆發時曾有多個工會、組織要求將新冠肺炎列為職業病，當時勞福局局長羅致光曾指「並非如此簡單」。 香港公共醫療醫生協會、香港醫學會、前線醫生聯盟及立法會議員陳沛然日前再發聲明，認為將新冠肺炎列為職業病可保障醫護、加強社會及醫護人員的信心，並考慮餐飲、護老院員工的職業需要，「希望局長不要妄自菲薄。」

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

醫護人員感染風險較高

聲明由香港公共醫療醫生協會、香港醫學會、前線醫生聯盟及陳沛然發出，提到《刺針》於7月31日發表的研究指，醫院醫護人員感染新冠病毒的風險比一般人高24倍，而護老院的醫護人員的感染風險則高16倍，雖然沒有人可以確認每宗個案均在工作時受感染，但醫護人員照顧病人會增加感染機會。

聲明內指，保護裝備雖能減低感染風險，但不能絕對保障醫護人員，而使用保護裝備後受感染，亦不等於社區感染。此外，醫護人員在醫院或護老院內工作，亦不可能每分每秒「全副武裝」，故傳染病於社區廣泛傳播及醫護人員因工染疫「兩者並行不悖」。而馬來西亞亦將新冠肺炎列為職業病，新加坡亦為醫護及其他前線人員推出染病後的支援。

數個醫學組織發表聲明，包括香港醫學會。（資料圖片）

促顧及餐飲業、保安員等職業所需

他們指，將新冠病毒列為職業病，可為醫護人員加強保障，令他們不用在染疫後仍要被調查，亦可加強醫護人員及社會的信心。勞福局局長羅致光在4月時曾稱，建議加入新職業病時，必須就法例修訂諮詢僱主、僱員和保險業等持份者的意見。聲明內指未知當局進度如何，又希望當局慮及其他常與人接觸的職業，如餐飲、護老院員工、保安員等，不要因涉及人數多而放棄勞工，「希望局長不要妄自菲薄。」