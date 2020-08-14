新冠肺炎｜象山邨居民獲派咽拭子　長者難明採樣方法

疫情持續，葵涌象山邨秀山樓早前有數户居民確診新冠肺炎，當局今日派發咽拭子採樣套裝，居民要自行收集樣本。有市民表示檢測為求安心，現場取測試套裝的不少都是長者，他們多番向職員查詢採樣方法，又多次看電視和海報講解，但仍有居民表示難以明白。亦有年輕人得知檢測由華昇負責後，表示不會提交樣本。

有老年人需彎腰去閲讀海報。（陳浠文攝）

民政事務總署在周二（11日）表示，以擴大新型冠狀病毒社區檢測計劃的服務範圍，向個別樓宇和屋邨居民，而樣本瓶會交由檢測承辦商華昇診斷中心進行病毒測試，望有助衛生防護中心找出隱性傳播鏈。

記者今（14日）早到秀山樓觀察，已有不少居民陸續排隊等候職員派發咽拭子採樣套裝和登記表格。邨內多為老年人士，但記者發現機構所提供的資訊並沒有考慮或便利老人家，牆上張貼A3尺寸海報，而且枱上只放置1部平板電腦以播放取樣方法片段。有老年人需彎腰去閲讀海報。

居住於秀山樓的黃先生坦言，昨（13日）收到傳單指今（14日）有社區檢測計劃。他對自己身住的大廈有確診個案，表示憂慮。「如果有，我會做。」他表明，若有全民檢測，都會去做，以保障自己安全。他又指，曾在電視機看過如何採樣，但他對於實際做法仍不太清楚。

育有兩位小朋友的廖小姐擔心自己會是隱形患者，再次參加檢測計劃。她早前曾因有輕微病徵，做過測試。她亦憂慮自己當刻沒事，但難保之後「中招」，故參加是次計劃。對於全民檢測，她表明會視乎情況而做。她又坦言，自己未必會能準確取樣，但仍會嘗試。

有年輕人拿取咽拭子採樣套裝後，才得悉化驗樣本會交由華昇診斷中心，「轉頭扔㗎喇」。

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