新冠肺炎｜政府招標病毒通知app　無回應是否掃QR Code、分享定位

本港新冠肺炎疫情未受控，政府資訊科技總監辦公室今日（14日）表示，早前發出招標文件，徵求開發商協助資科辦建立一套感染風險通知系統及應用程式。政府會先作小規模測試，再決定是否及如何推行此計劃。但當局無回應是否需要掃描QR Code、分享定位等，亦無公開哪些機構收到招標文件以及截標日期。 有報道指，政府希望尋找承辦商開發一套「病毒通知」系統及應用程式，一旦有用家確診，便可透過系統通知曾經在同一時間出現在附近地點的用家，以防止病毒擴散。報道又稱，政府下周截標，期望最快本月推出系統。

▼內地健康碼▼

無回應是否需掃描QR Code、分享定位

政府資訊科技總監辦公室表示，為進行概念認證，早前曾發出招標文件，徵求開發商協助資科辦建立一套感染風險通知系統及應用程式，作小規模測試，以便資科辦和相關部門檢視其可行性及效益。

由於只屬概念認證階段，是否及如何推行將視乎小規模測試結果再作考慮。有關招標公司、預計費用、推行日期、應用程式使用方法及私隱問題等，則未有資料可提供。

至於是否參考內地的「健康碼」，市民出入要掃描QR Code（二維碼），以及分享定位等，政府未有回應。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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報道指政府下周截標 期望最快本月推出系統

據《星島日報》報道，政府本周初向特定IT供應商及大學發出招標郵件，希望尋找承辦商開發一套「病毒通知」系統及應用程式，一旦有用家確診，便可透過系統通知曾經在同一時間出現在附近地點的用家，以防止病毒擴散。政府下周截標，期望最快本月推出系統。

報道又指，有關使用方法非常簡單，會率先鼓勵的士、醫院、老人院、政府機構及辦事處等場所安裝，並設立「場所二維碼」，市民可自願下載應用程式，在進入前先掃描該QR Code。在此過程中，場所二維碼不會儲存市民手機及行蹤資料，不會涉及追蹤市民行蹤及儲存資料等私隱問題。