新冠肺炎｜調查：六成半公屋戶不知租金援助　團體促放寬申請限制

新冠肺炎疫情爆發第三波，不少人收入受影響。監察公共屋邨福利規劃聯盟早前就公屋租戶申請租金援助的情況作調查，發現有近八成受訪者入息符合申請援助資格，惟同時超過六成半受訪租戶不知道有租金援助計劃，亦有人因未住滿兩年被拒申請。 聯盟建議，房屋署應加強宣傳外，亦因應疫情放寬申請資格，包括短期內豁免公屋住戶申請租援的年期限制，令租戶不需要住滿兩年亦可申請援助。

監察公共屋邨福利規劃聯盟在7月下旬至8月上詢進行調查，以問卷抽樣形式接受1122份有效回應，受訪者分別來自38條公共屋邨。（資料圖片）

監察公共屋邨福利規劃聯盟在7月下旬至8月上詢進行調查，以問卷抽樣形式接受1122份有效回應，受訪者分別來自38條公共屋邨。

住戶未住滿兩年 被拒絕申請

調查發現，對比去年12月，超過八成五的受訪者表示收入減少，最多人收入減少21%至40%，而整體而言，超過七成八受訪者的入息低於公屋入息限額的70%、即符合申請公屋租金援助的資格。不過，有超過六成半的受訪租戶不知道租金援助計劃；於知道有相關計劃的受訪者中，只有約一成人在過去半年間曾經申請租金援助。調查又發現，於不被接納申請的16人中，有6人的被拒原因為住戶人數有變，有人則因未住滿兩年而被拒申請。

新遷入石硤尾邨的吳先生稱，因疫情影響需要放無薪假，收入受影響。他雖然知道有租金援助，但由於未住滿兩年被拒絕申請，他認為做法不公平，應考慮每個申請住戶的負擔能力，不應受入住年期所限。

調查發現，六成半公屋租戶不知道有租金援助計劃。（資料圖片）

聯盟建議，房屋署應加強宣傳租金援助計劃，如於每棟大廈大堂或升降機張貼有關海報，並加強職員培訓，令申請過程更為順暢。此外，聯盟認為應放寬申請租金援助的年期限制，於疫情期間短期容許未住滿兩年的租戶申請租金援助，長遠豁免因房委會調遷政策被要求搬遷的居民申請援助的年限。

此外，由於有居民因「住戶人數有變」而被拒絕申請租金援助，因他們的住戶人數有變，或令居住單位的面積超過家庭人數最高編配標準，導致因單位面積過大而無法申請。他們建議房屋署短期豁免申請的租援的單位面積限制。

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