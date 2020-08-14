新冠肺炎｜病毒通知app市民反應兩極　張竹君：不用作追蹤接觸者

疫情持續，政府及政黨各出其招防範疫情繼續蔓延。多個建制派政黨早前促請政府加快全民病毒檢測及儘快推出「健康碼」；另政府欲開發一套「病毒通知」系統及應用程式。市民對此措施意見兩極，憂慮當局用手機app監控行蹤外，以及質疑建制派建議推行「健康碼」的效果。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，政府的病毒通知app，初步是小規模測試，並不會用作追蹤接觸者。

在今日衞生署衞生防護中心的記者會上，傳染病處主任張竹君指出應用程式是資訊科技總監辦公室負責開發，認為是一個概念性的程式，相信應該先做小型測試才會考慮推廣，具體仍要視乎具體的情況，惟衞生防護中心暫時不會用做緊密接觸者的追蹤。

職員向市民講解咽拭子採樣方法。（陳浠文攝）

政府於本周初向IT供應商名單及特定大學機構發出不公開的招標通知文件，欲尋找承辦商開發一套「病毒通知」系統及應用程式。若有用家確診，便可從應用程式檢視曾到訪地區，通報衞生署後，由政府透過系統，向涉事地點及曾與確診者同一時間出現在附近地點的用家發送通知，呼籲他們盡快進行檢測。此外，建制派促請儘快推出「健康碼」，憑碼可去商場及食肆等公眾地方以防寬市民出外自由。

張小姐表示反對，若政府一早封關就可堵截病毒源頭，並不是由市民去證明自己健康才能換取出外自由，認為政府明顯有意剝削市民自由。另外，患有長期病患朱先生認為「健康碼」屬是政治幌子，政府一邊推行「健康碼」，但仍放行豁免檢疫人士，沒起任何作用。他坦言，社區可能會有隱形患者，「今日就陰性，咁如果聽日陽性呢？」他又指出，應用程式開發後可監視市民的行蹤，就如「新疆2.0」。

不願露樣的黃女士對於「健康碼」，認為此措施方便市民出外，而且可以代表自己身體健康，並不擔心自己資料會洩露出去。她又指，政府欲開發的應用程式更能有效追蹤隱形患者，更能出堵絕病毒源。同樣不願露樣的黃先生認為，追蹤病患的應用程式沒有問題；他又指，有些不自律的確診人士會到處走，若有此程式，就能對他們的行蹤一目了然。

有市民表示對「健康碼」有所保留。他又認為，進出公眾場所仍需進行體溫量度，能保障其他市民健康，並不是憑碼就可以自由進出公眾場所 。

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