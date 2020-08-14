新冠肺炎｜張竹君︰源頭不明個案積積埋埋仲有好多　未能放寬限制

本港第三波新冠肺炎疫情持續。截至今日凌晨，單日新增48宗確診個案，其中2宗輸入個案，46宗本地，另外有30多宗初步陽性個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然確診數字慢慢下降，但指出現時累積不少無源頭個案，今天都仍有9宗。張竹君指出，個案無源頭佔整體確診個案的比例日日不同，好多是一些退休人士及家庭群組的最早發病患者，未找到明顯的感染途徑，估計是環境因素，「或者是接觸了無病徵的人都不知。」她亦說，放寬社交距離，可能會反彈。

就確診個案漸下降，張竹君指出，現時累積不少無源頭個案，「個案無源頭比例日日都不同，同我們追尋無關係，我們全部都有追，好多時是退了休在家中，主要是外出買菜、去餐廳，無一些同確診個案、高危因素有關連的，就是無源頭個案。」

張竹君續解釋如何計算無源頭個案及相關個案，「最早發現的個案就無源頭啦，但再問返可能一家人有幾個開始已經不舒服，這些個案就會送去醫院，剩底無不舒服的就送去檢疫中心，變了那家人最早發病那位就是無源頭個案，但其家人就成為相關個案。」即最早發病患者屬無源頭，而其親戚及後確診則會視為相關個案。

她坦承，就無源頭個案，即使追查再多，都未必會找到源頭，「可能是不明顯的感染途徑，或者在街上、環境因素、或者是接觸了無病徵的人都不知。」連追查患者附近的人都找不到原因，就是無源頭個案。

被問到有無圍堵方法，張竹君表示，現時累積不少無源頭個案，今天都仍有9宗，「積積埋埋仲有好多。雖然確診數字慢慢下降，但是否去到好清？我不覺得。」

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