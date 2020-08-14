新冠肺炎｜「院友」開場白問幾時入嚟？　康復者：亞博內結識摯友

疫情未平息，疫症帶來的未知情況，尤令人聞風喪膽，自8月起有部份確診新冠肺炎患者，獲安排入住亞洲國際博覽館的社區治療設施，曾入住亞博9日的康復者少玲分享說，確診者從素不相識，開場白僅是簡單一句「幾時入嚟？」，變成一同戰勝新冠病毒的戰友，在亞博治療期間，她就認識了4位好友，病癒離開亞博後，仍有保持聯絡，更約定疫情完結後相聚。 在亞博工作的醫護人員亦指，亞博內的病人經常互相鼓勵，透過互相比較各人每日的CT值（病毒值），望大家可盡快出院。醫護亦會照顧病人的情緒需要，希望令他們明白，即使被隔離亦絕不孤單。

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不便上鏡的少玲7月底得悉確診，在家等候數日後獲送到亞博的醫管局社區治療設施，近日已康復離開。少玲提起初到亞博的感覺，既陌生及有少許害怕，但意想不到，在亞博內獲得來自醫護的安慰，附近的確診患者亦會互相鼓勵，體會到人間有愛。

少玲從每日三餐細數治療經歷，她形容早餐較清淡，午餐和晚餐的選擇較多「唔會重覆㗎！」不少確診者會短暫失去味覺，少玲亦因染疫約有4天失去味覺，成功為她味覺留下較深印象的是一頓較濃味的豉汁排骨飯。每日病人除要量度維生指數、不時接受深喉唾液測試、抽血做抗體測試以及照X光外，其餘時間則是「自由發揮」可隨意選擇做自己想做的事。少玲會在床邊跟著網上短片做運動，又會在館內散步，有時會與路經的醫護或鄰床的病人短暫交談，治療期間她更與另外4人結成好友，約定要在疫情結束後再聚。

最觸動到少玲的一刻，並非得悉自己戰勝新冠病毒，身體有抗體終可離開亞博，而是在她出院當日，有醫護得知道她生日，特意向她送上一張自製生日卡，她當時即感動得淚如泉湧：「(佢哋)遞生日卡，即刻好激動咁流淚，係好大的鼓勵、最大的禮物」。

病人會互相比較CT值 望盡快完成治療回家

九龍東醫院聯網護理服務科、基督教聯合醫院顧問護師余忠諍透露，當時有醫護從少玲的出院摘要知道她生日，故自發製作生日卡，可算是「忙中一點甜」。他又指，即使病人互不相識，他們在亞博內會互相鼓勵，而方式亦相當特別，就是會比較大家的CT值，希望大家都能戰勝病毒，盡快完成治療回家。

病人確診後或感無助及被動

在亞博工作已一星期的香港眼科醫院醫生陳家裕形容，病人入住亞博社區治療設施後，會感到無助及被動，因每日醫生只會透過電話向病人公布，每日的病毒數值是多少，病人除做好個人衛生，未必做到很多事情。曾遇過有年屆六旬病人向他抱怨，自己其實不太關心肺花情況，只想回家見家人，他聽後亦感心酸。

陳家裕指出，病人很多時未必了解不同數值的意思，但會盡量向他們解釋，若CT值高於30，即病毒RNA水平已下跌，同時體內有抗體的話，已適合回家觀察。他會提醒自己做好醫生角色，並多加與病人們溝通以解其憂。

醫護需同時照顧病人情緒 望減輕孤單感

而自8月起進駐鯉魚門公園度假村的港島西聯網家庭醫學及基層醫療部醫生曾培鎌則分享道，他曾在電話問診時問病人身體有無不適，病人回答「個心就有啲唔舒服」，一輪傾談之後才得知，該病人有一個未足歲的兒子，因染疫已超過兩星期，沒有見過兒子，很想盡快回家親子相聚，但又擔心康復後會被他人標籤或歧視，對於現疫情的發展亦感憂慮。

曾培鎌其後慢慢安撫病人，並解釋入住鯉魚門的逾200人大部份均已康復，利用數據佐證減病人的不安。該病人最終於兩日後驗出有抗體可離開鯉魚門。曾培鎌強調，要給予希望病人，亦要用盡方法令他們知道，「雖然佢自己住一間獨立房，但佢唔係自己一個人」。