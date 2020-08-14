新冠肺炎｜運輸署擴檢測對象至專營巴士、街渡、駕校僱員及教師

運輸署今日（14日）表示，由下星期一（17日）起，為運輸業提供的病毒病檢測服務，將擴展至專營巴士公司、街渡營辦商，及指定駕駛學校、駕駛改進學校、公共小巴司機職前訓練學校的僱員，以及私人駕駛教師。檢測屬自願性質，費用全免，每名參與者只可透過計劃做一次檢測。

專營巴士公司僱員方面，檢測承辦商會由8月17日起，向各專營巴士公司提供檢測套裝，有關公司會安排向其僱員派發及收集檢測套裝，並會安排檢測承辦商收集員工的樣本瓶以進行檢測。

街渡營辦商及其僱員方面，可於8月18日在香港仔網球及壁球中心，及19日在西貢壁球場，於指定時段即上午10時至下午2時，攜同職員證或營辦商發出的信函，以及有效香港居民身份證，即場登記及索取檢測套裝，並在自行採集咽喉拭子樣本後，盡快將樣本瓶交回收集點，由檢測承辦商送樣本到化驗所檢測。

持有有效執照的私人駕駛教師，或持有由駕駛改進學校、公共小巴司機職前訓練學校發出的職員證或信函的員工，可攜同上述證明文件連同有效香港居民身份證，於8月20日及21日，在何文田培正道駕駛考試中心，於指定時段即中午12時至下午6時，即場登記及取檢測套裝，並在自行採集咽喉拭子樣本後，將樣本瓶交回收集點，檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測。

另外，檢測承辦商亦會向指定駕駛學校提供檢測套裝，由學校向其駕駛教師及僱員派發及收集檢測套裝。每名參與者只可透過計劃做一次檢測。運輸署呼籲上述業界積極參加檢測，保障公眾健康及減低社區傳播的風險。

運輸署擴檢測對象至專營巴士公司、街渡、駕駛學校，派發地點詳情。（政府文件截圖）

有關計劃的此前對象，即的士及公共小巴司機，如未有參與在7月17日至8月14日期間的檢測，亦可前往表格所載的各地點索取檢測套裝參與檢測。

運輸署指，檢測屬自願性質，費用全免。檢測承辦商不會備存參與者的個人資料。若有檢測結果呈陽性，承辦商會將樣本序號通知運輸署。

如檢測樣本的序號屬街渡營辦商、駕駛改進學校或公共小巴司機職前訓練學校的僱員，或私人駕駛教師，運輸署會將有關參與者的資料轉交衞生防護中心跟進。

如檢測樣本的序號屬專營巴士公司或指定駕駛學校的員工，運輸署會通知有關公司將其員工的資料直接交予衞生防護中心跟進。

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