新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署周五（14日）報告周四（13日）錄得48宗確診個案。衞生防護中心周五晚上更新確診患者到訪過的地方，新增13間食肆，包括多間連鎖餐廳如灣仔國泰大廈的麥當勞、屯門良景商場的大快活及元朗T Town South的大家樂。 另外，跑馬地馬場會員看台的第2座Hong Kong Kitchen亦上榜，早前馬會曾公布，一名在競駿會工作的餐飲部員工確診，她在跑馬地馬場的Hong Kong Kitchen工作，曾於8月1日及3日上班。賽馬會表示當日已經關閉餐廳，並幫所有員工做測試，亦已聯絡曾光顧的客人，為顧客支付檢測費用。今日衞生防護中心的資料顯示，曾到訪的是一名10歲男童。

5月14日更新

確診食肆｜增13間餐廳 跑馬地馬場Hong Kong Kitchen上榜

確診大廈｜五廈單日增逾一宗確診 旺角友誠大廈兩嬰染疫

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衞生防護中心更新確診患者潛伏期間行蹤，新增13間食肆曾有確診者潛伏期間光顧。當中有不少都是連鎖餐廳，包括灣仔國泰大廈及東區杏花新城的麥當勞、屯門良景商場的大快活及元朗T Town South的大家樂。除此以外，兩間酒樓也上榜，分別是九龍城土瓜灣道78A號的漢寶酒樓、油麻地豪宅奧柏‧御峰的彩翠軒酒家。

10歲男童有到Hong Kong Kitchen 曾有員工確診已關閉

賽馬會早前曾公布，一名在競駿會工作的餐飲部員工確診，她在跑馬地馬場的Hong Kong Kitchen工作，曾於8月1日及3日上班。馬會當時已經關閉餐廳，並安排員工做檢測，亦已聯絡曾光顧的客人，將會為顧客支付檢測費用。今日衞生防護中心公布的資料中發現餐廳上榜，編號為3937的10歲男童曾到訪，最後/報告到訪日期為8月3日。該男童為無病徵患者，早前已經出院。

另外，西營盤豐盛大廈西餐廳張三、沙田新城市廣場Brick Lane Deli及銅鑼灣廣場一期UCC Coffee Shop都曾有確診者曾到訪。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼