第三波新冠肺炎疫情仍在本地蔓延，衞生防護中心今日（14日）公布新增48宗確診個案，累計增至4,361宗，晚上更新確診者住所資料。有數幢大廈同時有多於一宗確診個案，包括九龍城隆基大樓A座、元朗朗屏邨鳳屏樓、旺角友誠大廈、深水埗蘇屋邨海棠樓、慈雲山慈正邨正康樓。 其中旺角友誠大廈的新增患者中，個案#4350為一歲女嬰，及個案#4351為2歲男嬰。

5月14日更新

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確診大廈｜五廈單日增逾一宗確診 旺角友誠大廈兩嬰染疫

衞生防護中心今晚（14日）更新確診者住所名單，發現有5幢大廈單日新增多於一宗確診個案，包括九龍城隆基大樓A座（個案#4344、#4345）；旺角友誠大廈有3宗（個案#4348、#4350、#4351）；深水埗蘇屋邨海棠樓有3宗（個案#4320、#4321、#4322）。

元朗朗屏邨鳳屏樓亦有2宗（個案#4354、#4355），同邨的賀屏樓亦有一宗確診（個案#4337）。慈雲山慈正邨正康樓再有2宗確診（個案#4352、#4353）。

五大廈12宗新個案75%無病徵

上述大廈的12宗新增個案均屬與本地個案有流行病學關連，當中9宗即75%患者均無病徵及未有發病日期。

同幢1歲女嬰、2歲男嬰染疫

其中旺角友誠大廈的3宗個案中，#4350為一歲女嬰，及個案#4351為2歲男嬰，同報住友誠大廈的患者#4348為65歲女，亦是無病徵及無發病。

慈正邨累計14宗 朗屏邨累計10宗

其中，在過去14日，整個慈正邨累計14名居民確診，當中包括正和樓、正泰樓、正德樓、正康樓、正怡樓均有個案。朗屏邨、蘇屋邨分別在過去14日累計10宗及6宗個案。隆基大樓A座、B座及D座合共有6宗，友誠大廈累計4宗。

以地區單日新增個案宗數計，深水埗區最多有8宗，除了蘇屋邨海棠樓外，白田邨翠田樓、正輝大樓、富昌邨富誠樓、金輝樓、南灣大廈亦有患者居住。其次是葵青區有6宗，包括雍雅軒1座、長康邨康貴樓、葵涌邨雅葵樓、安蔭邨耀蔭樓、大窩口邨富賢樓、石蔭東邨蔭興樓。

黃大仙區及元朗區亦各增5宗，除了分別的慈正邨、朗屏邨，其餘大廈為竹園北邨柏園樓、沙田坳邨順田樓、慈樂邨樂安樓；及翹翠峰6座、洪福邨洪盛樓。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼