新冠肺炎｜旅業崩潰　無薪資深領隊：擁保安牌比導遊領隊牌更好

政府統計處將於今日公布最新失業率，受疫情影響下，相信較7月所公布的6.2%為高。特首林鄭月娥昨日（18日）在行會恢會前的記者會上，以「不容樂觀」影響最新的失業率數據。各地封關，旅遊業首當受到史前打擊；半年過去，全港本來有1,700多間旅行社，有約百多間已關閉，從業員被迫失業，亦有過萬從業員要停薪留職。 本身為領隊的林先生於「大行」工作，現時放「無薪假」以積蓄過活，坦言只能捱多九個月。眼見不少行家、同事等在水深火熱中，以不同兼職維生，「去到而家，原來有保安牌最穩陣，而家唔開班，想考都考唔到喇！」 亦有旅行社文職人員早於3月因公司倒閉而失業，花兩個月時間轉行找到新工。眼見本身喜歡的工作前景未明，也顯得無奈，「能力未必返轉頭，的確係疫情下犧牲品，我哋公司細，一決定倒閉無乜賠畀我地。」

新冠肺炎疫情全球爆發，各地封城鎖國，旅遊業重創。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續超過七個月，不少行業大受影響，要求員工放「無薪假」，打工仔收入大減。旅遊業首當其衝，最先受到影響，早於2月份已因各地影響而取消外遊團；即使政府發放抗疫基金，仍要員工放無薪假或停薪留職。有從業員慨歎說：「失業數字根本無意義，反映唔到現實，你有工作又點，只係出半糧，甚至更少。」

本身為領隊的林先生於「大行」工作，現時放「無薪假」以積蓄過活，坦言只能捱多九個月。（高仲明攝）

半年無帶團 自嘲在家變「家傭」

92年入行當領隊的林先生，現時為一所大型旅行社的領。今年2月7日帶了一團港人出發韓國後，停薪留職至今已過半年，「當時當然無諗要咁耐，我仲記得大家乜都唔會驚，只怕搶唔到（KF94）口罩。」熱愛領隊工作的他，現時仍未想過轉行，現時以公司底薪3,000元，及今個月首次派發的抗疫基金5,000元過活，且未有兼職幫補下以積蓄捱住。

太太仍要外出工作，他笑言成了「家傭」多個月，將積蓄慢慢用 ，但估計再過九個月就乾塘。「以前只會出街食，而家覺得自己煮最省錢，又無出街又唔搭乜車又無娛樂，都可以勉強捱到，但最多去到下年4月就捱不住，好在現時不用太太的收入頂住。」

日日無所事事，他亦說時間比較難過，不少行家現時仍為三餐擔憂，感到無奈，「我見有同事要養家，而家一日三份兼職頂住，但三份加埋都唔過1萬蚊，點捱？」他又說，不少同事望轉行保安、地盤，但現時無所適從，「最多請人係量體溫，而家（保安課程）都唔開班，想做都無。而家出街無嘢做，晚上又要趕返屋企食飯，經濟又咁。無諗過香港會咁，我有導遊、領隊、保險牌，以為好穩，但原來保安牌係最穩陣。」

林先生說，自己對行業不捨，想堅持待到可以「飛出去」，但不少行家對公司頗熱心，知公司有困難，停薪留職，望可以捱得過，但當中亦會衍生不少問題，「你去搵新工，人哋見你停薪留職點會要你呢？」

倒閉旅行社前僱員轉行：朋友都叫我唔好望轉頭

於一間本港小型旅行社當行政工作的陶小姐，公司於3月8日倒閉後她便失業，完全不能受惠於兩期防疫抗疫基金的資助。「嗰下覺得有大公司拎晒着數，細公司無被take care到。」但眼見同行多月來要以「半糧」、甚至收更少人工亦感無奈，「其實只係叫有份工，但未知要捱幾耐，旅遊業的確成為首當犧牲品，公司細，一決定倒閉無乜賠畀我哋。」

失業首一個多月，她每日努力搵工，但都不成功，非常無奈、焦慮，「明知好多人都無工做要爭，接待員、行政工作、顧客服務（空缺）都寄履歷表去，每日50份都無回音。」兩個月後，她於一保險公司找到顧客服務工作。

她指旅遊業看似「無實際需要」，但對港人好重要，加上自己喜歡「令人快樂」的工作，根本不想離開，但她相信行業一年間不能逆轉，只能放棄，「個個朋友都叫我唔好望轉頭。」

香港旅遊業革新總工會主席林基源相信疫情持續影響下，會有多一成旅行社結業。（高仲明攝）

工會促政府直接發補貼予從業員

香港旅遊業革新總工會主席林基源表示，現時已有百多所小型旅行社結業，相信疫情持續影響下，會有多一成旅行社結業。他表示，港府推出保就業資助計劃，不少公司不炒人以保申領「保就業計劃」的資格，惟他所知，有業內僱員領取時被留難，有公司獲發款後，於下一期的人工扣回，做法不公，惟現時法例下只要勞資雙方同意便可，望政府能將予旅遊業的補貼直接向從業員發款，以保障權益。