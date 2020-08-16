新冠肺炎｜維記牛奶跟車送貨員確診　FB貼圖講防疫　無交代疫情

號稱「全港銷量冠軍牛奶品牌」的維記牛奶（The Kowloon Dairy），一名58歲男跟車送貨員工確診新冠肺炎，消息獲衞生署證實，但維記牛奶未有公布，只在昨晚（15日）在Facebook官方專頁貼出一幅寫有「聲明」的圖片，解釋公司的防疫政策，沒有披露有員工染疫。網民留言要求交代，質疑維記牛奶隱瞞。

維記牛奶稱在港有40部運輸車，每天服務超過3,000個銷售點。（維記牛奶網頁圖片）

患者潛伏期行蹤無提及公司資料

染疫的維記牛奶跟車送貨員工為昨日公布的46名患者之一，編號為4373號，屬未找到感染源頭的患者。他居於山景邨景富樓高座，早於本月9日發病，14日確診。其向衞生署報告的潛伏期行蹤，只有山景商場車厘子餅店及區內道教青松小學，而不見有與維記牛奶相關的資料。

衞生署指，患者發病翌日仍有工作，同日為最後上班日期。其家人以及同事包括司機、其他跟車員工等數人，要接受隔離檢疫。

維記牛奶在周六晚忽然在Facebook上戴公司聲明圖片，隻字無提及有員工確診。（維記牛奶FB圖片）

貼「聲明」文字圖片 網民質疑隱瞞

維記牛奶在昨晚於Facebook官方專頁，上載一幅註有「聲明」二大字的文字圖片，解說公司關注及重視員工健康安全，自疫情開始已加強於廠房及貨車內清潔消毒，隻字沒有提及有員工確診。

有網在其帖子下面，上載傳媒報道截圖，約有30名網民留言，批評該公司身為大公司，「透明度咁低」、「有人中招都唔公佈？你哋班PR係咪瞓晒覺？」、「點解你哋認為可以隱瞞事件？」

昨日下午有網民在FB留言「傳貴公司有員工確診？大規模感染？是真嗎」，當時維記牛奶曾回覆指「在此嚴正聲明此事並非屬實，本公司並沒有出現大規模感染。我們一直非常關注及重視員工和顧客的健康安全，並嚴格遵從衛生署防疫指引」。

維記牛奶是本港新鮮牛奶主要品牌。（維記牛奶FB圖片）

40部運輸車 每天服務超過3000個銷售點

維記牛奶創立於1940年，由創辦人李蘭生與其友人一起合作成立「九龍維記」。據公司網頁介紹，當時為一間擁有30名員工的小機構，而所出產的鮮奶亦只限於供應九龍北部。1972年政府宣布收地興建公屋，「九龍維記牛奶」牛場和廠房分家，牧場選址元朗新田，而廠房則建於屯門工業區。至1984年，牛場全面遷出香港，改至廣州，並在1992年以「廣州九龍維記牛奶有限公司」之名在廣州永和經濟區自置廠房。

根據維記牛奶網頁資料，公司在港擁有40部運輸車，均配置完善冷凍系統，每天服務超過3,000個銷售點。

根據港大研究，高劑量的新冠病毒可在4℃的培養機環境生存兩周，甚至可存活得更久。如果病毒在食物急凍的一刻仍存活，在急凍期間可生存很長時間。

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