新冠肺炎｜房屋署何文田總部首席技術主任確診　同層月內第三宗

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎疫情持續，房屋署周六晚（15日）公布，當晚得悉一名首席技術主任確診，他正在醫院接受治療。該名首席技術主任的辦公室地點，位於何文田香港房屋委員會總部第三座七樓，並非公眾樓層，並不對外開放，最近一次上班為8月13日（上周四）。

翻查資料，何文田房委會總部第三座七樓，此前已有兩名高級技術主任於上月中確診。

房屋署表示，該名人員最近沒有外遊紀錄，於辦公室工作時均佩戴口罩及遵守其他防疫措施。署方會繼續積極配合衞生防護中心的檢疫措施。該名人員的工作地點亦已按照中心指引安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

房屋署表示，在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫、為屬下員工提供口罩及其他防護裝備，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，而工作環境的清潔和消毒亦已加強。

房屋署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的檢疫措施。

新冠肺炎｜城大理大各有職員染疫　房署總部兩技術主任中招

7月兩高級技術主任確診

翻查資料，何文田房委會總部第三座七樓，此前已有兩名高級技術主任確診，一名高級技術主任於7月16日確診，其緊密接觸者、即另一名高級技術主任同日開始入住檢疫中心，及後亦於7月22日確診。

新冠肺炎｜葵涌貨櫃碼頭料再爆疫　「姑爺屋」可供60司機入住
全民檢測｜政府招2000醫生助採咽喉拭子　西醫工會：最快24日展開
新冠肺炎｜疫情下降緩慢　張竹君發炮：最近確診個案社交活動無停
新冠肺炎｜單日增46宗　葵涌碼頭多3人染疫　宏記港務120人須檢疫
新冠肺炎｜希雲大廈再多一名印傭染疫　上月曾住渣甸街32號宿舍
駿洋邨延期交還　準住戶指如判死刑　為上樓被迫同檢疫人士同邨
新冠肺炎｜醫療人員總工會提出三大訴求　促醫管局定期為員工檢測
確診餐廳｜患者足跡增16間餐廳　豪大大雞排、沙田兩間吉野家上榜
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。