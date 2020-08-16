新冠肺炎｜房屋署何文田總部首席技術主任確診　同層月內第三宗

新冠肺炎疫情持續，房屋署周六晚（15日）公布，當晚得悉一名首席技術主任確診，他正在醫院接受治療。該名首席技術主任的辦公室地點，位於何文田香港房屋委員會總部第三座七樓，並非公眾樓層，並不對外開放，最近一次上班為8月13日（上周四）。 翻查資料，何文田房委會總部第三座七樓，此前已有兩名高級技術主任於上月中確診。

房屋署表示，該名人員最近沒有外遊紀錄，於辦公室工作時均佩戴口罩及遵守其他防疫措施。署方會繼續積極配合衞生防護中心的檢疫措施。該名人員的工作地點亦已按照中心指引安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

房屋署表示，在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫、為屬下員工提供口罩及其他防護裝備，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，而工作環境的清潔和消毒亦已加強。

房屋署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的檢疫措施。

7月兩高級技術主任確診

翻查資料，何文田房委會總部第三座七樓，此前已有兩名高級技術主任確診，一名高級技術主任於7月16日確診，其緊密接觸者、即另一名高級技術主任同日開始入住檢疫中心，及後亦於7月22日確診。