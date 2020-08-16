新冠肺炎｜維記員工揭確診跟車送貨員為「線王」　或會碰鮮奶包裝

衞生署確認一名維記牛奶58歲跟車送貨員工確診新冠肺炎，惟公司沒有公布有關消息，僅於昨晚（15日）在Facebook解釋防疫政策，惹來網民留言批評隱瞞疫情、不負責任。 有維記牛奶員工透露，確診員工是在眾多送貨路線中作「補位」的員工，故沒有固定送貨路線，又批評有關疫情通報機制欠缺透明度，只靠員工私下溝通了解部分資訊。有接獲求助的區議員又稱，公司提醒員工不要向外人透露公司確診員工情況，隱瞞疫情。 《香港01》已向維記牛奶查詢，暫未獲回覆。

大型超市及便利店的維記牛奶貨源充足。（香港01記者攝）

昨日公布的確診者之一是維記牛奶跟車送貨員工（第4373宗），居於山景邨景富樓高座，在8月9日已發病，14日確診。衞生署指，患者發病翌日仍有工作，同日為最後上班日期。其家人及同事，包括司機及其他跟車員工等數人，要接受隔離檢疫。翻查患者在潛伏期行蹤，僅報告曾到訪山景商場車厘子餅店及區內道教青松小學。在過去14日，山景邨景富樓亦有一宗確診個案，是第4184宗個案的21歲男子，他被列入Star Global 直銷群組。

至於僱主維記牛奶，至今未有公布有員工確診，昨晚只是在Facebook解說公司關注及重視員工健康安全，自疫情開始已加強於廠房及貨車內清潔消毒，隻字沒有提及有員工確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，維記牛奶確診運輸工人會與多人一起工作或共用同一部車輛，或有約20人要接受檢疫。

維記員工：確診員工為「線王」

同是維記牛奶跟車送貨員工A先生（化名）透露，確診員工原來是「線王」，即在眾多送貨路線中作「補位」的員工，沒有固定送貨路線，送貨時有機會觸碰鮮奶盒，隨機檢查有否損壞情況。直至有區議員揭發事件，他稱公司才發出內部通告，確認一位車務部員工正式確診，已即時安排消毒公共設施（包括全部車輛），並安排有工作緊密接觸同事居家隔離及安排病毒測試；又稱會加派防護物資予前線同事，確保員工人身及工作環境安全。A先生又稱，早前另有一名跟車送貨員工的爸爸確診，已停工及接受檢疫。

他表示，其日前工作時使用的車輛正是確診員工曾乘坐，直至有傳媒報道事件，公司才更換後備車輛，坦言新冠肺炎避無可避，且員工多會出入共用休息室，只能自己做好防疫工作，但希望公司為全體員工提供病毒檢測，以及加強公司資訊的透明度。

屯門區議員王德源日前亦接獲數名維記員工求助，批評公司內部就疫情相關的通報機制欠缺透明度，未有就公司內確診個案或員工家屬的確診個案通知職員，及公開涉事員工工作時的送貨地點。他表示，有管理層提醒員工公司設有不同的溝通方法，包括直接向上級反映、意見收集箱，亦新增簡單的問卷平台，強調「繞過公司向區議員投訴、即時將公司的通告傳到區議員的人，希望能凡事要謹慎思考、多溝通，打擊公司的後果不只是你個人的事」，若有人問及公司有否員工確診情況，則不要回應。

王德源補充指，維記牛奶昨日有人曾致電聯絡，強調不認同其指公司對員工隱瞞疫情，但問及其確診員工情況，則以內部指引為由，不願透露詳情，認為有關答覆不理想，要求對方詳細交代。

維記牛奶內部通告確認一位車務部員工正式確診，公司已即時安排消毒公共設施（包括全部車輛）。（受訪者提供）

記者今日到荃灣區大型超市及便利店視察，維記牛奶貨源充足，店員均指不清楚維記確診員工的送貨路線，估計「應該唔會送呢區掛」。另有店員稱上班時要負責處理「奶架」，坦言近月多處有人「中招」，連順豐速運亦有確診個案，「我日日掂（奶架），仲要無戴手套」，無法擔心太多。