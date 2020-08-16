新冠肺炎｜增74宗個案　貨櫃碼頭急增34人確診　宏記港務成重災區

衞生防護中心今日（16日）公布，本港新增74宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中有50宗與其他個案相關 ，其中14宗屬家庭群組，有20宗個案源頭未明， 餘下4宗則屬海外輸入個案，另有20多宗初步確診個案待覆檢。 本地個案方面，葵涌貨櫃碼頭群組單日急增34宗確診個案，其中33宗均屬「宏記港務操作有限公司」，衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該公司的休息室會有逾百人共用，似一個大家庭，員工會在內吃飯、洗澡、用廁所及睡覺，似家居傳播環境。 另外旺角長興大廈的外傭宿舍再增一宗新確診個案，確診者離開宿舍後到了新僱主位於鑽石山的家中，其他家人亦需檢疫。

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本港新增的74宗新型冠狀病毒肺炎確診個案當中，有50宗與其他確診個案相關 ，其中14宗屬家庭群組，有20宗個案源頭未明， 餘下4宗則屬海外輸入個案，另有20多宗初步確診個案待公布。

當局需派七千至八千樣本瓶予碼頭員工

本地個案方面，張竹君透露，當局透過向葵青貨櫃碼頭員工派發樣本瓶做檢測，發現34宗新增確診個案屬該群組，其中33宗均屬「宏記港務操作有限公司」，大多是無病徵的患者，當局正陸續送其他員工入檢疫中心。整個貨櫃碼頭的群組累計錄得63宗個案，當中55人是碼頭工作人員，其中41宗是宏記的員工。

張竹君稱，宏記員工主要負責做戶外工作如「拆櫃」、缷貨、驗櫃等，亦有散工負責理貨，各人的共通點是共用公司的休息室，員工會在內吃飯、洗澡及用廁所，環境似一個家居內的傳播。她承認，部份員工或要登上貨櫃船上工作，有機會接觸海員。

碼頭內累計10多家公司有確診個案

張竹君又透露，貨櫃碼頭涉及有確診個案的公司有十多間，涉運輸物流等不同工種，每間公司都有數宗個案，宏記起初的個案亦「較散」，但派完樣本瓶後發現是「重災區」，明顯比較高危所以要全部檢疫。當局預料需在貨櫃碼頭，派七千至八千個樣本瓶予員工做檢測。

至於其他公司的休息室，如有隱性患者用過，亦可能會有爆發。張竹君又稱，部份公司人員有專車載員工回碼頭，但有部份人相熟曾駕駛同一輛車，需再了解情況，亦有部份早期個案曾屬雅蘭中心群組。

張竹君：暫不建議關閉碼頭

被問到需否「關閉碼頭」，她認為有實際困難，因運輸對本港而言很重要，需待政府與碼頭公司商討考慮如何減低員工之間接觸，現階段盡量透過檢測找出有否零星的個案爆發。

增一印傭確診 曾住長興大廈宿舍

另外旺角長興大廈的外傭宿舍再增兩宗新確診個案，其中一人是印傭（編號：4471），她於7月中至月底住過長興大廈2樓，8月1日離開宿舍後到了新僱主位於鑽石山鳳德邨的家中。長興大廈的單位有4外傭需檢疫，確診者的新僱主及其他家人亦需檢疫。

長興大廈的2樓與9樓均錄確診個案，張竹君稱兩層樓的宿舍單位屬同一負責人，該負責人再多一名家人確診。

增4宗輸入個案 一人為外傭

海外輸入個案方面，4宗個案當中有3人是印度返港（編號：4464、4465、4466），另一人是菲律賓來港的外傭（編號：4408）。