消委會｜僅1款包裝薯片脂肪量未超標　卡樂B、759、日清最高脂

本港新冠肺炎疫情持續，在疫情肆虐下，不少市民盡量足不出戶，薯片、蝦條等零食或成為熱門的食品。消委會測試市面上77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等零食樣本，82%（55款）預先包裝香脆零食樣本屬於高脂。 而29款包裝薯片樣本中，有28款屬高脂肪，最高分別是「卡樂B宅卡B」紫薯條（原味）企身袋裝、「759阿信屋」勁脆薯條原味及「日清湖池屋」激辣魔薯香辣味薯片；亦有8款檢出鈉含量每100克鈉含量超出600毫克，最高的樣本是「Lorenz」Snack-World Naturals - Sea Salt & Pepper Potato Chips。

29款包裝薯片中，28款樣本屬高脂，當中更有3款高於每100克40克。（消委會提供）

卡樂B、759阿信屋、日清包裝薯片最高脂

消委會測試29款預先包裝薯片及薯條樣本驗出的總脂肪含量，為每100克17.0克至43.0克，最高與最低相差約1.5倍。當中只有1款低於每100克20克。餘下28款樣本都屬於高脂肪，當中更有3款高於每100克40克，分別是「卡樂B宅卡B」紫薯條（原味）企身袋裝、「759阿信屋」勁脆薯條原味及「日清湖池屋」激辣魔薯香辣味薯片。

而10款非預先包裝樣本驗出的總脂肪含量，為每100克10.0克至22.7克，最高與最低相差約1.3倍，平均含量每100克15.2克。當中2款高於每100克20克，分別是「Five Guys」薯條及「意粉屋」星星薯餅，屬於高脂。

「Lorenz」薯片最高鈉 吃一包達每日攝取量近半

29款預先包裝薯片及薯條樣本驗出的鈉含量，為每100克含104毫克至917毫克，最高與最低相差約7.8倍。當中8款檢出鈉含量每100克鈉含量超出600毫克，屬於高鈉，最高的樣本是「Lorenz」Snack-World Naturals - Sea Salt & Pepper Potato Chips，達每100克917毫克，該款產品並無標示建議的食用分量，假設一個人吃下一整包（100克），便攝取了917毫克鈉，相當於每天限量2,000毫克鈉的45.9%。

肯德基、宜家家居薯格屬高鈉

而10款非預先包裝樣本驗出的鈉含量，為每100克52毫克至706毫克，最高與最低相差約12.5倍。當中有2款高於每100克600毫克，分別是「肯德基」格格脆薯塊及「宜家家居」香脆薯格，屬於高鈉食物。

10款非預先包裝的薯片平均含量每100克15.2克，有兩款屬高脂。（資料圖片）

僅一款粟米脆片沒驗出鈉

此外，12款粟米脆片及粟米條樣本當中，只有1款沒有檢出鈉，與其標籤上「No Salt Added」及0毫克鈉的聲稱吻合。當中8款屬於高鈉，鈉含量最高是「Cheetos」Crunchy Cheese Flavored Snacks，達每100克896毫克。

7款蔬菜脆片樣本檢出的鈉含量由每100克91毫克至795毫克，最高與最低相差約7.7倍。當中只有1款檢出的鈉含量低於每100克 120 毫克，屬於低鈉；而「Simply 7」Veggie Crisps Original 檢出鈉含量每100克795毫克，屬於高鈉。