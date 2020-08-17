消委會｜首7月33宗按摩椅投訴　花近5千買護腿器　用後皮下出血

不少市民購買電動按摩產品在家「鬆一鬆」，但今年首7個月，消委會已接獲33宗有關按摩椅或按摩器投訴，主要涉及產品質素及保養維修問題。 有消費者使用護腿按摩器後出現輕微皮下組織出血，向產品所屬公司提供腳部照片及醫生紙，仍未獲積極處理；另有消費者新購入的按摩椅使用4個多月已出現故障。

今年首7個月，消委會已接獲33宗有關按摩椅或按摩器投訴，主要涉及產品質素及保養維修問題。（資料圖片）

張小姐5月初購買A公司售價4,980元的護腿按摩器，在家首次使用感到力度有些過大及夾腳，事後發現小腿有一處地方明顯泛紅。她翌日前往A公司分店反映問題，當時職員建議她先看醫生，醫生診斷後指她的血管較為脆弱，受壓下出現輕微皮下組織出血。

事主其後要求退貨退款，對方稱於分店無法辦理，着她直接致電與辦公室主管商討。經過多次致電及留言後，A公司職員要求她提供腳部照片及醫生紙，她亦照辦，但等候近兩星期仍沒有回音，有感A公司未有積極處理，遂向消委會求助。A公司最終於6月中旬上門收回產品，張小姐亦獲全數退款。

按摩椅使用4個多月便故障

陳小姐因B公司按摩椅口碑不俗，遂以28,300元購買一款高級按摩椅，但使用期間多次發覺機器按摩臀部位置時力度很大，並不時發出「咯咯」聲，與購買時試坐感覺不一。她其後途經B公司門市時特意入內再試坐同款按摩椅，發覺運作時沒有雜聲，於是立即要求上門檢查。B公司師傅檢查後，指其按摩椅內部零件「滑了牙」，左邊腳部按摩的腳踏亦鬆了，師傅更笑言是否買了陳列品，使她倍感無奈。

她質疑全新按摩椅僅使用4個多月，沒理由這麼快零件已「滑牙」，而且腳枕位置布料亦出現磨損，但B公司否認質素有問題，反質疑是陳小姐不當使用所致。由於B公司只願意替她維修，更換腳枕布料亦要額外收費，陳小姐對此感到不滿，要求更換按摩椅。B公司重申不會換貨，維持早前方案免費更換零件，但腳枕布料不屬於保養範圍，須付200元更換費，陳小姐再三考慮後接納維修方案。

消委會建議，消費者宜親身體驗及比較產品性能、小心使用電動按摩產品及謹慎調節力度，亦要留意產品保養條款。（龔嘉盛攝）

按摩椅主板零件停產 無法維修

李先生於2017年以促銷價3,999元購買C公司的迷你按摩椅，今年初使用時發現背部按摩滾球無法上下移動，遂預約上門檢查，檢查費250元。C公司師傅檢查發現是主板故障，但該型號的主板經已停產，只可嘗試替他調節部分零件一試。經維修後按摩椅順利啟動，李先生以為問題已解決，豈料一天後再次出現故障，惟C公司表明未能再提供維修。

李不接受產品重要零件這麼快便停產，變相令消費者別無他選必須丟棄產品，相當浪費；又認為C公司如早知道零件已停產，理應事前告知，他便毋須花錢檢查，他要求C公司給予換貨優惠或退回檢查費但被拒。C公司建議以優惠價4,999元另購指定按摩椅，但李先生認為不吸引，雙方最終無法達成和解。

消委會建議，消費者宜親身體驗及比較產品性能、小心使用電動按摩產品及謹慎調節力度，亦要留意產品保養條款。消委會提醒，商戶如接到消費者反映使用產品後有不良反應，應考慮主動再就產品性能作出測試及調整；銷售員介紹按摩產品時，除了講解功能特性外，應協助消費者試清楚各個按摩部位的力度，提醒他們留意有沒有力度過大及夾腳等情況。

該會又指，倘若商戶只着重將資源用於研發新產品及廣告宣傳，卻忽略維持良好的產品質素及對舊有產品的維修支援，包括所需零件的供應，會促使舊型號產品輕易被淘汰，與實踐可持續消費的理念背道而馳。