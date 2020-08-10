黎智英被捕｜警高調搜查蘋果大樓　壹工會：強烈譴責侵犯新聞自由

壹傳媒集團創辦人黎智英今（10日）早涉違反《港區國安法》等3項罪名被捕，其兩名兒子、及4名壹傳媒高層亦先後被捕。早上9時45分，國家安全處高級警司李桂華率領逾200名警員、帶同數十個證物籃進入位於將軍澳的壹傳媒大樓搜查。至下午2時半，有警方帶走25箱證物，包括行政部文件、電腦等。 壹傳媒工會發表聲明強烈譴責警方威嚇傳媒、嚴重侵犯新聞自由，認為執法人員搜報館「屬香港歷史上極為罕有和嚴重的事件」，批評警方動用大量警力搜報館，阻礙傳媒機構正常運作，真正目的是要滋擾及威嚇傳媒，相信事件會帶來災難性的影響。

有警員到蘋果大樓內翻查文件。（蘋果日報截圖）

聲明中稱，部份警員在警方仍未向《蘋果日報》總編輯羅偉光及律師出示搜查令前，已擅自搜查記者檯面的文件和新聞材料，即使記者要求立即停止，但警員仍置若罔聞。而警方搜查令列明不包括任何編採新聞材料，工會強烈譴責警方擅自觸碰及查閱新聞材料，認為舉動破壞傳媒對資料來源保密原則，嚴重侵犯新聞自由。

國安處高級警司李桂華聲稱警員是進行「初步審查」，以分辨需要避開的新聞材料，工會認為講法極不合理，因辦公室內的每個部門都有清楚標示，可以辨認屬於編採部門的範圍，因此有足夠理由相信範圍內文件屬新聞資料，繼續翻閱實屬濫權行為。

【黎智英被捕】今早大批警員進入壹傳媒大樓。(壹傳媒工會 Next Media Trade Union)

另外，工會又指，警方在搜查期間，一度要求在大樓內採訪的記者停止拍攝，不斷擴大封鎖線至新聞編採部門，阻撓記者正常工作，工會譴責警方的做法，強調報館遭搜查涉及重大公眾利益，記者在場採訪是理當所然，，阻撓新聞機構運作是嚴重侵犯新聞自由。

工會表示，「歷史會記下這一天發生的事，香港的新聞自由處於岌岌可危的時候；但壹工會重申，壹傳媒上下的新聞工作者會繼續謹守崗位至最後一刻。」