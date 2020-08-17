水貨客行賄Apple供應商職員獲不能維修手機內部資料　判囚10個月

一名於案發時為水貨客的男子，早年向蘋果亞洲有限公司的的授權服務供應商行賄，從而獲得智能電話維修服務，以及登入載有產品機密資料的內部網上系統，早前被廉政公署起訴。被告今日（17日）在觀塘裁判法院承認控罪，被判入獄10個月。

水客貨被控行賄蘋果亞洲供應商職員，今日（17日）在觀塘裁判法院承認控罪，被判入獄10個月。

被告林偉（40歲），案發時為水貨客，今日承認兩項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條。

裁判官莫子聰判刑時稱，貪污是非常嚴重的罪行，必須判處被告即時監禁。裁判官指量刑起點為監禁18個月，但考慮到被告認罪及有悔意，遂將刑期減至10個月。

提供每月2萬元獲得網上系統帳戶

案情透露，華風電腦有限公司（華風）於案發時是蘋果亞洲有限公司（蘋果亞洲）的獲授權服務供應商，負責在香港為蘋果亞洲的產品提供維修服務，包括其智能電話。華風獲授權使用蘋果亞洲的內部網上系統，該系統載有包括保養條件及維修紀錄在內的產品機密資料。

根據華風的政策，有缺陷的智能電話，即曾遭蘋果亞洲任何獲授權服務供應商拒絕維修，或有任何未經授權的改動或人為損壞的智能電話，均不會獲接受予以維修或換機。

案情透露，被告於2016年12月10日向華風一名客戶服務主任及兩名技術員，就每部智能電話提供800元，以協助被告將有缺陷的智能電話交予華風替換。被告於同日又向上述兩名華風技術員的其中一人，提供每月2萬元，以協助被告使用該技術員在上述蘋果亞洲內部網上系統的帳戶。

華風及蘋果亞洲在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由廉署人員朱智泓代表出庭。