港鐵指東鐵新信號系統事故涉人為、操作程序引致　未提處分

港鐵近年測試新信號系統期間多次發生事故，其中東鐵綫於5月23日及25日非行車時間測試期間，連環發生3宗事故。港鐵今日（17日）向當局提交報告交代事故原因，港鐵指，三宗事故均由人為因素或操作程序引起，惟未提處分。港鐵強調，事件未有對乘客及列車運作安全構成影響，三宗事故發生期間，列車自動保護系統一直維持正常運作，列車間保持充足安全距離，報告今日已獲當局審視及接納。 港鐵重申，東鐵綫新信號系統及新列車，會完成所有必須測試及演練，並得到相關政府部門批准，方會投入服務。

+ 2

港鐵早前宣布配合東鐵綫延伸過海，今年中將完成更換新信號系統，並逐步將東鐵線12卡列車更換成9卡列車，期間以「混合跑」方式行駛。新信號系統採用西門子供應的「通訊為本列車控制（CBTC）」系統，測試期間會從現有信號系統切換至新系統，控制列車運作，涉30列列車參與。



3宗事故於5月22至23日，及24至25日的非行車時間2次測試中發生，其中2宗於5月22日至23日的非行車時間測試中發生。

列車「衝紅燈」涉人為因素引起

港鐵指，5月22至23日發生的2宗事故，其中一宗列車「衝燈」事故，於凌晨2時15分在上水及羅湖站之間發生。報告指，涉事車長事發時在手動駕駛模式，以不超過時速11公里的速度，駛往上水站方向，而非按測試計劃駛向羅湖站方向，且越過紅色信號後，在下一個信號機前停車。當時附近列車的自動保護系統，仍處於正常狀態保護列車。報告指出，事件由人為因素引起，且事件發生後已加強車長「手動駕駛」模式的培訓及考核。



第二宗事故，則涉車務控制中心的顯示系統出現短暫未能實時訊號。報告指出，同一晚測試過程期間，凌晨2時15分至2時19分之間，信號自動列車監控子系統的一項數據記錄功能被啟動，引致該系統的控制台上的線路圖畫面出現灰屏情況。在2時19分，停用一項特別數據記錄功能後，信號自動列車監控子系統恢復正常運作。

港鐵今日就東鐵綫於5月23日及25日非行車時間，進行測試時發生的3宗事故向機電工程署提交報告，並已獲當局審批及接納。（資料圖片）

第三宗事故則於5月24日深夜至25日凌晨另一次測試期間發生，火炭／馬場至大學站控制區域聯鎖系統電腦關閉。報告解釋，東鐵綫正綫分為5個聯鎖區，每個聯鎖區由兩對安全電腦組成，這些電腦會同時運行，確保系統安全及可用。而演練中亦會測試方案，在方案中將順序逐一關閉一對安全電腦，以證明對正常運行並無影響。

然而，事發於當日凌晨4時03分，聯鎖一區的其中一對安全電腦被同事人手關閉，而非按計劃順序逐一關閉，觸發安全防護的設計功能，導致系統自動關閉另一對安全電腦以保護列車運作。報告分析，事件中承辦商工程人員無按照程序進行測試，事件屬程序失誤。港鐵表示，就此事已更新相關維修手冊，強調關閉安全電腦的預防措施及適當方法。

港鐵強調3事故均與系統安全無關

報告續指，上述三宗事故均為獨立事件，與系統安全無關，事件中亦無發生設備損壞或人員受傷。港鐵強調，已實施一系列措施，加強相關員工及承辦商對東鐵綫新系統的認知及提升新系統的採作程序。東鐵綫新信號系統及新列車，會於完成所有必須的測試及演練，並得到相關政府部門批准，方會投入服務。

機電署指，已審視港鐵報告，並接納事故成因的調查結果。發言人稱，事件雖不涉設備損壞及無人受傷，惟政府十分重視，故要求港鐵深入調查。機電署會密切監察港鐵落實報告內改善措施的成效，避免同類事故重演，確保鐵路安全。