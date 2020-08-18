確診餐廳｜再多11間食肆上榜　集中葵青荃灣　樂悠居連中兩元

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（17日）公布周日（16日）新增44宗確診個案，累計4,525宗。據衞生署周一晚上公布患者足跡資料，再多11間食肆上榜，當中葵涌貨櫃碼頭群組一名本周日確診的54歲男子，報稱曾於屯門欣田邨悅田樓安泰燒臘餐廳吃飯。 新上榜餐廳集中葵青及荃灣區，包括荃灣樂悠居翠河餐廳、樂悠居美心MX、大鴻輝中心大快活，以及葵青安蔭商場君逸軒海鮮酒家及賢麗苑商場大家樂。另外慈雲山中心感染群組新增一名59歲男患者（#4330）。

貨櫃碼頭群組男患者曾到欣田邨安泰燒臘

根據衞生署最近資料顯示，葵涌貨櫃碼頭群組中，一名54歲男患者（#4517）本周日（16日）報稱到過屯門欣田邨悅田樓安泰燒臘餐廳用膳，他居於屯門寶塘下村，本身無病徵，是周日確診的44名患者之一。

葵涌及荃灣多間食肆都有上榜，一名64歲男患者（#4413）上周六（15日）報稱曾到過荃灣樂悠居翠河餐廳及美心MX；一名57歲女患者（#4277）上周曾到過荃灣海韻花園麥當勞；一名63歲女患者（#3976）月初去過荃灣大鴻輝中心大快活。而一名78歲男患者（#4331）及65歲男患者（#4457）分別到過葵青安蔭商場君逸軒海鮮酒家及賢麗苑商場大家樂。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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九龍城愛民廣場肯德基、元朗好順泰大廈牡丹金閣及天澤商場百份百餐廳亦曾有患者到訪。至於一名居於離島水口村的60歲女患者（#4053），月初到世窗冰室用膳，她現已出院。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼