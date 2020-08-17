新冠肺炎｜城大預留其中1幢學生宿舍　隔離確診或潛在風險宿生

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，香港城市大學計劃將其中一幢學生宿舍，暫時改作隔離中心，供有需要宿生入住。城大日前公布消息後，有人在「CityU Secrets」facebook出帖，批評有關校方決定將影響來年向宿舍的收生及運作，又指被選中的6號宿舍（李兆基堂）位於學校宿舍中間，若用作安排校內確診者或潛在風險人士在送院或送入政府隔離前暫住，憂心會引發宿舍大爆發。 城大回覆《香港01》查詢時，未有直接回應有否進行風險評估，但承認預留其中了一棟學生宿舍以備不時之需，重申做法屬預防性質，只供有需要宿生入住。

城大表示，預留了其中一棟學生宿舍以備不時之需，供有需要的宿生入住。（資料圖片）

有人早前透過facebook專頁「CityU Secrets」匿名發放消息，指城大將預留6號宿舍（李兆基堂）作應急隔離中心，在8月24日至9月底期間，安置潛在新冠肺炎風險或確診但未能即時送院或政府隔離設施的人士。期間校方會盡量安排6號宿舍宿生遷往其他宿舍。

出帖者批評校方做法影響多間宿舍的收生安排及日常運作，而6號宿舍位於整個宿舍區域中間，擔心萬一衛生措施及抗疫措施不足，可能致疫情在宿舍區內大爆發。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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城大強調校方一直密切留意疫情發展，以作適切應變，除了加強校園清潔消毒，亦預留其中一棟學生宿舍供有需要的宿生入住。城大重申，有關安排純屬預防性質，以備不時之需，希望保障所有宿生健康和安全，而學生宿舍處及舍監已透過電郵將相關安排知會宿生。