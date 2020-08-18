消委會｜測試嬰兒奶粉全含氯丙二醇　含量最高樣本超歐洲標準

消費者委員會昨日（17日）發表報告，檢測15款預先包裝嬰兒配方奶粉，結果發現部分奶粉營養成分相若。消委會總幹事黃鳳嫺今日（18日）在港台節目《千禧年代》稱，全部測試樣本含有污染物氯丙二醇，而當中最高含量的樣本，若以建議食用份量餵哺嬰兒，則超出歐洲食物安全局所定的每日容許攝入量。

消委會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片／黃舒慧攝）

委會總幹事黃鳳嫺今日（18日）在港台節目《千禧年代》稱，測試的15款奶粉全部含污染物氯丙二醇，含量介乎每公斤13至120微克。當中最高含量的樣本，若按建議食用分量餵哺嬰兒，則超出歐洲食物安全局所定的每日容許攝入量；而世衛標準則未有超過。她稱，若長期攝入量過多，將會影響腎臟的功能及雄性的生殖系統。她又指，測試顯示價錢愈貴不代表愈好，奶粉測試樣本的營養價值差不多。

+ 6 + 5 + 4

根據消委會測試結果，各樣本在整體安全、品質和營養成分的差異不大，總評分為3.5至4.5分，不過即使營養成分相若，價錢卻可相差近倍，反映產品價錢和質素未必有直接關係。消委會舉例指，總評分最高、獲4.5分的「牛欄牌樂兒初生嬰兒奶粉」，售價為309元，較不少樣本更便宜。至於評分最低的「雪印思敏兒初生嬰兒奶粉」及Bellamy’s Organic的Organic Infant Formula，同獲3.5分，價錢分別為299.5元及300元，與最高分樣本的價格相若。消委會又指，售價最貴，售539元的惠氏「illuma Infant Formula Milk Powder」，與最便宜的Meiji「Infant Formula」（售價250元），相差289元，但同樣總評分為4分。