消委會｜部分奶粉營養成分相若　總評分一樣　價錢相差289元

不少父母為了嬰兒健康成長，花盡心思揀選奶粉。消費者委員會今日（17日）出版的新一期《選擇》月刊，檢測15款預先包裝嬰兒配方奶粉，結果發現，部分奶粉營養成分相若，但價錢相差近倍，當中售價最貴，的惠氏「illuma Infant Formula Milk Powder」，與最便宜的Meiji「Infant Formula」，相差289元，但總評分同樣獲評為4分。 另外，調查又比對了各樣本的營養素含量，與其營養標籤的標示值，發現6款樣本所標示的個別營養素含量，跟測試結果有差距。

消委會指，5款預先包裝嬰兒配方奶粉樣本中，有13款以牛奶蛋白質為基礎，餘下2款則以大豆分離蛋白質為基礎，每罐聲稱重量為800克至900克，售價介乎250元至元539，平均每克樣本價格由0.31元至0.59元不等，相差近一倍。

消委會表示，根據測試結果，各樣本在整體安全、品質和營養成分的差異不大，總評分為3.5至4.5分，不過即使營養成分相若，價錢卻可相差近倍，反映產品價錢和質素未必有直接關係。消委會舉例指，總評分最高、獲4.5分的「牛欄牌樂兒初生嬰兒奶粉」，售價為309元，較不少樣本更便宜。至於評分最低的「雪印思敏兒初生嬰兒奶粉」及Bellamy’s Organic的Organic Infant Formula，同獲3.5分，價錢分別為299.5元及300元，與最高分樣本的價格相若。

消委會又指，售價最貴，售539元的惠氏「illuma Infant Formula Milk Powder」，與最便宜的Meiji「Infant Formula」（售價250元），相差289元，但同樣總評分為4分。

+ 5 + 4 + 3

另外，調查又發現，雖然全部樣本的能量及營養素的含量，均符合法例的指明水平範圍，但有6款樣本的營養標籤，出現誤差不符規定。消委會指惠氏「illuma Infant Formula Milk Powder」的檢測維他命A含量較標示值少了21.9%；「喜寶Hipp」的維他命B3、碘、硒、銅及膽鹼含量，較標示值分別低2.6%、13.9%、14.0%、11.0%及20.7%；Meiji「Infant Formula」的維他問B3及B6含量，則分別低14.0%及1.7%；雪印「思敏兒初生嬰兒奶粉」及a2的「Platinum Premium infant formula」的維他命B12含量，亦較標示值低6.3%及30.0%；至於美素佳兒的「美素力金裝嬰兒配方奶粉」，檢出的硒含量則較標示值低約11.8%。

消委會表示，獲取準確無誤的營養資料，是消費者的基本權利，是次測試結果明顯表示，產品生產時有改善空間，促請生產商加以改進。