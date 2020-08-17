消委會測試　揭曉十大最鹹薯片　蝦片蝦條鈉含量同樣嚴重超標

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

無論上班工作或在家煲劇消閒，不少人都薯片不離手，你知道薯片有多鹹嗎？消委會測試77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等香脆零食，發現當中有70款樣本含有可致癌物質，除了致癌物質外，不少零食的鈉含量亦超標，以下列出「十大最鹹薯片」，多款熱門薯片都榜上有名。

70多款零食中主要是蝦片及蝦條的鈉含量嚴重超標，根據食安中心的「高鈉」食物參考水平，每100克食物的鈉含量高於600毫克即屬高納，而今次測試中有31款零食的鈉含量超標，當中有4款蝦片蝦條以及1款藜麥片的鈉含量更高於1000毫克，包括「佳之選味蝦條」、「Treats by Watsons 原味蝦條」、「明輝辣味蝦條」等，每100克分別有1320、1255及1244毫克鈉。

世衛建議成人每日應攝入不多於2000毫克的鈉，相等於約2克或一平茶匙的食鹽，若一日進食一包上述的零食，已經達到每日限額的一半，長期攝取高鈉食物容易引發心血管、高血壓等疾病，故巿民選擇零食時亦要留意鈉含量。

消委會測試　揭曉十大最鹹薯片　蝦片蝦條鈉含量同樣嚴重超標
消委會｜僅1款包裝薯片脂肪量未超標　卡樂B、759、日清最高脂

十大最鹹薯片（按下看大圖）

Lorenz Snack-World Naturals - Sea Salt & Pepper Potato Chips　(Lorenz網頁圖片）

第一位：Lorenz Snack-World Naturals - Sea Salt & Pepper Potato Chips

納含量：917毫克／100克份量

樂事 Lay's Potato Chips Salt & Vinegar Flavored（AEON City網頁圖片）

第二位：樂事 Lay's Potato Chips Salt & Vinegar Flavored

鈉含量：849毫克／100克份量

威斯比香辣味薯片（百佳網頁圖片）

第三位：威斯比香辣味薯片Wise Cottage Fries Potato Chips Hot & Spicy Flavour

納含量：755毫克／100克份量

Popchips Potato Sea Salt（Amazon網頁圖片）

第四位：Popchips Potato Sea Salt

納含量：713毫克／100克份量

「日清湖池屋」激辣魔薯香辣（湖池屋網頁圖片）

第五位：日清湖池屋激辣魔薯香辣味薯片 Nissin Koikeya Karamucho Hot Chilli Flavour Potato Chips

納含量：698毫克／100克份量

第六至第十位最鹹薯片

消委會｜首7月33宗按摩椅投訴　花近5千買護腿器　用後皮下出血
消委會｜加強版鹼性電池較耐用？　金霸王兩版本壽命同為53.1小時
消委會｜全部薯片含致癌物　Topvalu薯片、Five Guys薯條超標最勁
消委會｜有9款奶粉含致癌物縮水甘油酯　meiji、雪印榜上有名
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。