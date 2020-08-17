消委會測試　揭曉十大最鹹薯片　蝦片蝦條鈉含量同樣嚴重超標

無論上班工作或在家煲劇消閒，不少人都薯片不離手，你知道薯片有多鹹嗎？消委會測試77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等香脆零食，發現當中有70款樣本含有可致癌物質，除了致癌物質外，不少零食的鈉含量亦超標，以下列出「十大最鹹薯片」，多款熱門薯片都榜上有名。

70多款零食中主要是蝦片及蝦條的鈉含量嚴重超標，根據食安中心的「高鈉」食物參考水平，每100克食物的鈉含量高於600毫克即屬高納，而今次測試中有31款零食的鈉含量超標，當中有4款蝦片蝦條以及1款藜麥片的鈉含量更高於1000毫克，包括「佳之選味蝦條」、「Treats by Watsons 原味蝦條」、「明輝辣味蝦條」等，每100克分別有1320、1255及1244毫克鈉。

世衛建議成人每日應攝入不多於2000毫克的鈉，相等於約2克或一平茶匙的食鹽，若一日進食一包上述的零食，已經達到每日限額的一半，長期攝取高鈉食物容易引發心血管、高血壓等疾病，故巿民選擇零食時亦要留意鈉含量。

十大最鹹薯片（按下看大圖）

Lorenz Snack-World Naturals - Sea Salt & Pepper Potato Chips (Lorenz網頁圖片） 第一位：Lorenz Snack-World Naturals - Sea Salt & Pepper Potato Chips 納含量：917毫克／100克份量

樂事 Lay's Potato Chips Salt & Vinegar Flavored（AEON City網頁圖片） 第二位：樂事 Lay's Potato Chips Salt & Vinegar Flavored 鈉含量：849毫克／100克份量

威斯比香辣味薯片（百佳網頁圖片） 第三位：威斯比香辣味薯片Wise Cottage Fries Potato Chips Hot & Spicy Flavour 納含量：755毫克／100克份量

Popchips Potato Sea Salt（Amazon網頁圖片） 第四位：Popchips Potato Sea Salt 納含量：713毫克／100克份量

「日清湖池屋」激辣魔薯香辣（湖池屋網頁圖片） 第五位：日清湖池屋激辣魔薯香辣味薯片 Nissin Koikeya Karamucho Hot Chilli Flavour Potato Chips 納含量：698毫克／100克份量

第六至第十位最鹹薯片