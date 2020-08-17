保就業計劃｜次輪本周公布　商會料申請人數減　 工會倡實名津貼

政府早前推出「保就業計劃」，向合資格僱主資助員工一半薪金，而目前已發放的首期工資補貼涉約432億元，涵蓋近14.6萬僱主及約187萬承諾受薪僱員總人數。政府本周將公布第二期保就業計劃，有商會認為近月爆發第三波疫情，料申請僱主較首期減三成，「如果都做唔住，不如唔好申請」；有工會則批評首期監察制度無效，不少員工仍要放無薪假、減薪，促政府在第二期正視這些問題，包括加入承諾條款，讓員工實名受惠。

民建聯立法會議員鄭泳舜日前約見勞福局局長羅致光後見傳媒，引述局方指將於本周公布第二輪計劃的細節，並於月尾推行，並將會惠及首期未有照顧到的65歲或以上僱員，亦會開放接受申請超過10萬名未有申請首輪計劃的自僱人士。

香港中小型企業聯合會會長麥美儀料，申請僱主較首期減三成，尤其是第三波疫情中屬重災區的飲食業、美容業。（資料圖片）

中小型企業聯會料申請僱主較首期減



香港中小型企業聯合會會長麥美儀指，原本5、6月疫情放緩，生意稍有好轉，自7月起爆發第三波疫情，防疫措施下多個行業需關閉場所，形容期限如同「無了期」，但政府仍未再推出補助計劃，料申請僱主較首期減三成，尤其是飲食業、美容業等，「如果都做唔住，不如唔好申請，好多公司真係頂唔順，租金真係無減過」。她期望，政府在執行第二輪計劃時，可更彈性處理員工人數不足問題，並促政府推出第3期保就業計劃，將計劃延長3個月。



有展覽業公司嘆無生意 首期寧退回補貼



有申領第一期保就業的展覽業公司表示，以往一向有為所有員工，包括長期散工供款，惟「現時係成個展覽業都無單」，雖已盡力將員工轉至其他業務，但有部分員工自然流失，尋覓新工作，故最新員工人數較申請月份時少，「每月差幾個人頭咁」，亦有退回補貼的打算。公司在首期共取得30多萬，負責人認為計劃對保持營運仍有一定幫助，料第二期會繼續申請。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

首期暫收346宗舉報



保就業計劃秘書處早前表示，截止上周一（10日）收到346宗舉報，主要涉及無理減少員工人數或辭退員工、不適時發放工資或減薪以及疑似公司倒閉或轉換經營者，正積極跟進舉報，至於涉及《僱傭條例》規定或僱傭條件有關勞資糾紛的投訴，如無理解僱、剋扣工資或無理減薪，秘書處會轉介勞工處跟進，至今分別向勞工處及海關轉介了31宗及1宗舉報或投訴個案。



勞工署回覆查詢時指，已邀請懷疑其僱傭權益受損的僱員，聯絡勞資關係科。勞工處會為受影響僱員提供適切協助。如有資料顯示僱主涉嫌違反《僱傭條例》，勞工處會進行調查，並在有足夠證據下，向僱主提出檢控。

職工盟主席吳敏兒質疑保就業計劃成效。（資料圖片/黃舒慧攝）

打工仔仍需放無薪假 有工會倡實名津貼



職工盟吳敏兒則批評第一期監察制度無效，「0人公司都照批」，形容公帑「只比到中轉站，落唔到尾站」，計劃無法達到「保就業」的原意。她指，工會連月收到不少打工仔求助，即使僱主有取資助，仍然放無薪假甚至減薪，認為政府第二期重點應補漏拾遺，為取不到資助的員工提供協助，直接發放津貼。



​工聯會權益主任鄧家彪亦質疑監察成效，「批咗400多億，勞工處跟進緊都係得三十幾個個案」，認為第二期可加入承諾條款，僱主應承諾旗下員工實名受惠，以解決早前「只對人數，不對人頭」的問題。鄧又指，除了不可裁員外，亦應加入不可減薪的條款。同時，近月失業率持續上升，促政府應「開多條線」，設立失業援助金。