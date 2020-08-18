新冠肺炎｜增36宗確診　無源頭個案佔6宗　貨櫃碼頭保安初確診　

本港今日（18日）新增36宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，僅一宗是輸入個案，其他個案均屬本地感染或與其他個案有關連，源頭未明個案回落至單位數錄得6宗，另有約20宗初步確診個案。全港至今累計確診宗數為4,561宗（包括1宗疑似）。 近日接連爆疫的葵涌貨櫃碼頭再兩人染疫，其中確診者是「宏記港務操作有限公司」理貨員；另有一名二號碼頭的閘口更亭保安初步確診。當局透露，截至昨晚（17日）已為碼頭人員約2,600個樣本做檢測，陸續有人交樣本做測試。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，今日新增的36宗確診個案當中，35宗屬本地感染，有29宗個案與之前個案有關連，當中27宗屬家庭群組，源頭未明個案則有6宗，另有約20宗初步確診個案有待覆檢。

貨櫃碼頭增一確診及一初步確診

接連爆疫的葵涌貨櫃碼頭今日再增確診及初步確診各一宗，其中宏記港務的員工（編號：4528），工作是理貨員，病人之前於檢疫中心因發燒送院，今日確診。而初步確診的碼頭人員，是一名於二號碼頭出閘口更亭工作的保安員，該患者亦有使用五號碼頭的休息室，有約20名緊密接觸者包括家人及同事需檢疫。

張竹君稱，未能判斷該員工是否於碼頭受感染，因社區仍有很多個案，而員工是社區的一份子，有機會是於社區被感染。她續指，現時爆疫的宏記確診員工主要做拆貨等工作，較少與海員接觸，但海員在船上工作亦可能有風險。

目前貨櫃碼頭共有11間公司有員工確診，其中宏記佔最多、逾50宗，其他公司錄零星個案。截至昨晚，葵涌貨櫃碼頭人員共約2,600個樣本已交還並接受檢測，會繼續派發樣本瓶予員工。當局亦澄清早前公布的第4425號個案患者並非宏記員工，而是在貨櫃碼頭做散工。

一菲律賓抵港外傭確診

輸入個案方面，第4556宗個案患者是菲律賓到港的外傭，病人於8月7日抵港，檢疫期間的第二次樣本對病毒呈陽性而確診。

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