新冠肺炎｜貨櫃碼頭有確診者曾赴慶回歸晚會　張竹君：或多個源頭

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，葵涌貨櫃碼頭更成爆發重災區，今日（17日）再多兩名司機確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君估計，碼頭休息室為主要傳播途徑，亦有工會指休息室環境惡劣。今早衞生防護中心、運輸及房屋局及貨櫃碼頭營辦商開會，營辦商指會擴闊休息室空間，以及增加休息室數目。 張竹君又指，貨櫃碼頭群組的初期確診者中，有一人曾到旺角雅蘭中心稻香酒家慶回歸晚會，但她強調碼頭地大人多，「唔排除多過一個源頭，因為社區都好多爆發」。

▼貨櫃碼頭休息室環境▼

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張竹君於今日疫情記者會中指，今日有兩宗新增個案來自葵涌貨櫃碼頭，分別是一名吊車司機及貨車司機，各於4號及8號碼頭工作，惟所屬公司與宏記無關；至於「重災區」宏記則多一人初步確診。

今早當局與碼頭營辦商曾開會，商討改善防感染措施。張指，營運商稱會盡量擴闊休息空間，「比較難話一啲休息（空間）都無，因為一上班就工作24小時，所以需要一啲地方」。因此營辦商會增加休息室數目，「同埋每個休息室固定啲，可能少啲人去，唔會周圍用」。

工人因疫情無法返回深圳寓所 碼頭休息室留宿

部分確診者報稱居於貨櫃碼頭，被問到為何工人會報稱住在碼頭，張竹君指「宏記」有工人報稱住在深圳，但因疫情關係，要留在香港未能回深圳，故住在休息室中，據知有一、兩位是這個情況。

在檢測方面，當局昨（16日）晚已約檢測1,600個樣本，而據運房局資料，昨日已將8,000個收集樣本套裝全部交予營運商，要待營運商派發給前線或其他後勤員工。她又指，碼頭第一宗個案出現時，已派樣本予緊密接觸者及同公司職員，「只不過現時個案去咗宏記同越來越多，先話全部派晒」。

至於碼頭休息室是否已停用方面，張竹君指宏記設有一個辦公室及休息室，兩者亦已全面清潔消毒並關閉，「員工一係入咗醫院，一係送咗去檢疫中心」。接手的公司亦已使用新休息室，估計亦是用貨櫃屋。

▼旺角雅蘭中心稻香酒家「慶回歸晚會」情況▼

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張竹君︰唔排除多過一個感染源頭

葵涌碼頭首位確診者亦屬「慶回歸群組」，被問到該患者是否造成碼頭疫情大爆發的源頭，張竹君指，貨櫃碼頭範圍很大，而「宏記」確診工人與早期確診病人未必有接觸，「唔排除多過一個源頭，因為社區都好多爆發，碼頭相對人數多，多過一個傳入嚟都唔出奇」。被問到碼頭確診個案會否與船員有關，張竹君引述據業界指，現時碼頭確診個案不會與船上船員有直接溝通接觸。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，葵涌貨櫃碼頭更成重災區。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港貨櫃碼頭商會則指，現時葵青貨櫃碼頭的運作正常，而貨櫃碼頭一直肩負起運送大量食品、醫療用品及其他日常必需品到港的使命，維持港口的正常運作對全香港市民的日常生活至關重要。該會又稱，據了解有關承辦商已撤離有關設施，而衛生防護中心亦已安排所有任職該承辦商的員工隔離檢疫，有關休息區已消毒且並不再使用。

該會強調，所有商會成員均已採取嚴格措施，所有相關區域包括休息室、辦公室、車輛，食堂及穿梭巴士經已消毒；並要求所有員工在碼頭工作時務必佩戴口罩。