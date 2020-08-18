確診大廈｜患者住所全覽　大圍薈蕎銀湖天峰再上榜　三男童中招

第三波疫情仍在蔓延，衞生防護中心周二（18日）公布新增36宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。 主打迷你戶的大圍「薈蕎」，繼昨日新上榜後，今日再增三宗個案，當中兩名病人是一歲及三歲男童。至於馬鞍山銀湖．天峰又再度上榜，一名四歲男童染疫。

大圍「薈蕎」再新增三名患者。（薈蕎網站）

昨日新上榜的大圍「薈蕎」，今日再新增三個案（#4538、#4559、#4560），全部與本地個案有流行病學關連，當中兩名病人是一歲及三歲男童，另外一名則是26歲女士，屋苑合共四人染疫。

銀湖．天峰再上榜 四歲男童染疫

至於馬鞍山銀湖．天峰，今日再新增一宗個案（#4541），患者是4歲男童，住在銀湖．天峰5座，他在8月7日起發病。翻查資料，在過去14日期間，銀湖．天峰3座亦有一宗個案，患者是21歲男子，無出現病徵，屬於Star Global直銷群組。

▼新確診個案居所分區名單▼

馬鞍山銀湖‧天峰一名四歲男童確診，他居於第5座。（資料圖片）

宏記員工住屯門兆安苑

葵涌貨櫃碼頭的「宏記港務操作有限公司」，今日再多一名患者（#4528），為一名58歲男子，報稱住在屯門兆安苑定祐閣。他是日前公佈的初步確診個案，上星期五發病，被送往檢疫中心時發燒，轉送醫院，至今已確診。

而確診的旅遊巴司機（#4535），則住在屯門田景邨田裕樓，同幢大廈今日亦有另一宗確診個案（#4534），過去14日內，田景邨累計有9人確診。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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▼曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單 ▼

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菲律賓外傭在絲麗酒店檢疫

此外，本港再有一宗輸入個案，患者報稱住在油麻地香港海景絲麗酒店（#4556），病人是36歲菲律賓外傭，她在8月7日抵港，在檢疫期間確診。

家維邨日增三宗個案

紅磡家維邨家禮樓新增3宗個案（#4549、#4550、#4551），全部住在家禮樓。荃灣樂悠居則再增兩宗個案，編號分別是4527及4540，年齡是34歲及62歲。過去14日間，已有三名患者報稱住在樂悠居，而患者亦到訪樂悠居的食肆。

而大埔錦山村翠樺園、元朗上村亦上榜，各自新增一宗個案。