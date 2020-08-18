全民檢測｜消息：9月1展開　採樣中心選址或包括學校禮堂

政府推出的全民檢測計劃原定最快本月24日展開，惟計劃詳情尚待落實，有消息人士透露計劃一再延期，最新預計於9月1日展開，目標是在兩星期、甚至更短時間內完成。 18區的採樣中心選址未有定案，但傾向選擇室內通風量足的地方，社區會堂以及學校禮堂均是當局的考慮地點。市民採樣前需預約，以減少人群聚集。

自願性全民檢測細節尚待公布，據了解，食物及衞生局與相關部門今日（18日）傍晚與將參與計劃的組織開會，討論檢測計劃的安排。

檢測計劃原定最快於本月24日展開，之後有消息延期一周至31日。有與會的消息人士透露，計劃料需延後一日，將於9月1日開始為市民採集樣本。18區的採樣中心選址仍未定，政府料選擇室內、換氣量足夠的地點，社區會堂及學校禮堂均在考慮之列。

協助採樣的人手方面，除了私家醫生、護士、牙醫等，救護員或醫管局的員工亦可幫忙，但需向部門申請「外間工作」（outside work）。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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市民需先預約 手持試管入站內採樣

採樣程序方面，據悉為減少人群聚集，大方向是市民採樣前需先預約，到達採樣中心要核對身份，並會獲派發貼有條碼的樣本試管，工作人員紀錄條碼後，由市民手持試管入站內採樣，惟流程細節待確定。

日前有醫護組織關注工作期間染疫的風險，據了解，政府將承擔相關保險，亦會提供保護衣、口罩及手套等予醫護，會否提供N95呼吸器則待當局確認指引。至於若有醫護曾為陽性個案採樣，需否接受檢疫，當局的答覆是穿齊個人防護裝備，做足防疫就不算是緊密接觸者。