確診餐廳｜增13家食肆曾有患者到訪　灣仔稻香葵涌新都會芽莊上榜

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

第三波新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（18日）晚更新確診個案14日內行程，再多13間食肆有患者足跡。

據最新資料顯示，餐廳稻香又再度上榜，一名女患者曾申報去過灣仔北海中心稻香，她一直未有病徵。另外，多間連鎖店的分店亦曾有患者足跡。

+2

居灣仔婦申報曾到北海中心稻香

據最新資料顯示，餐廳稻香又再度上榜，一名49歲女患者（#4557）申報去過灣仔北海中心稻香。患者是49歲女病人，她住在灣仔加達樓，一直無病徵。翻查資料，稻香曾爆發疫情，旺角雅蘭中心稻香分店曾是多人染病的「慶回歸群組」，稻香集團全綫分店曾暫時停業10天。

大埔富善大快活　TKO Gateway 肯德基上榜

另外，荃灣愉景新城商場 「Chef's Stage Kitchen」亦新上榜，27歲女患者（#4546）報稱曾去過上述餐廳，她在8月15日已發病。至於葵涌新都會廣場的「芽莊」，亦曾有確診者在潛伏期內到訪，報告日期／最後到訪的日期為本月16日。

此外，多間連鎖店有分店曾有患者足跡，例如大埔富善商場大快活、屯門寶怡商場雲貴軒米線專門店、將軍澳TKO Gateway 肯德基家鄉雞等。

▼第三波爆發　政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+7
+6
+5
新冠肺炎｜新德里航班錄11宗個案　港府禁印度航空着陸香港兩周
新冠肺炎｜港源頭不明個案跌破兩成　專家：兩群組搞得掂才算好轉
新冠肺炎｜伊利沙伯醫院64歲女病人不治　一日兩死累計71人離世
新冠肺炎｜食安中心抽查40個巴西冷藏雞肉樣本　結果全部陰性
新冠肺炎｜駿洋邨一至三座運作多4月　區議員：難接受遲半年入伙
新冠肺炎｜仁濟外科男病人入院第3天化驗揭初步確診　常拉低口罩
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。