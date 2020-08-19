確診餐廳｜增13家食肆曾有患者到訪　灣仔稻香葵涌新都會芽莊上榜

第三波新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（18日）晚更新確診個案14日內行程，再多13間食肆有患者足跡。 據最新資料顯示，餐廳稻香又再度上榜，一名女患者曾申報去過灣仔北海中心稻香，她一直未有病徵。另外，多間連鎖店的分店亦曾有患者足跡。

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居灣仔婦申報曾到北海中心稻香

據最新資料顯示，餐廳稻香又再度上榜，一名49歲女患者（#4557）申報去過灣仔北海中心稻香。患者是49歲女病人，她住在灣仔加達樓，一直無病徵。翻查資料，稻香曾爆發疫情，旺角雅蘭中心稻香分店曾是多人染病的「慶回歸群組」，稻香集團全綫分店曾暫時停業10天。

大埔富善大快活 TKO Gateway 肯德基上榜

另外，荃灣愉景新城商場 「Chef's Stage Kitchen」亦新上榜，27歲女患者（#4546）報稱曾去過上述餐廳，她在8月15日已發病。至於葵涌新都會廣場的「芽莊」，亦曾有確診者在潛伏期內到訪，報告日期／最後到訪的日期為本月16日。

此外，多間連鎖店有分店曾有患者足跡，例如大埔富善商場大快活、屯門寶怡商場雲貴軒米線專門店、將軍澳TKO Gateway 肯德基家鄉雞等。

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