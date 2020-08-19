全民檢測｜消息：當局招募救護人員　時薪400元為市民採樣本

政府推出的全民自願檢測料9月1日展開，當局傾向由醫護人員統一為市民採樣，據悉除了醫生、護士及牙醫外，學護、聖約翰救傷隊等亦是招募對象，而據消防處的內部消息指，救護員及救護主任亦可以參加，時薪400元，被選中的人員須參與採樣訓練。

食衞局：有二千人已答應助採樣

全民檢測計劃料於9月1日起展開，為期兩周、甚至更短時間內完成，食物及衞生局和公務員事務局昨（18日）與醫生組織開會，商討計劃細節，據悉食衞局官員在會上透露，已有2,000人答應負責採樣工作。

目前政府傾向由醫護人員統一採樣，除了醫生、護士及牙醫外，醫學生、學護、聖約翰救傷隊等亦是招募對象，救護員及醫管局人員同樣可參與。

救護員休班時間可做檢測工作

據救護人員內部消息指，救護員及救護主任可於休班時間參與採樣工作，初步工作日期是9月1至14日，時間是早上7時45分至晚上8時15分、合共12.5小時，有1小時午膳時間，時薪為400港元，需接受採樣的訓練。

救護員及醫管局人員需向部門申請「外間工作」，這類申請過往均需時數星期才獲批，昨晚會上相關部門稱，會「特事特辦」加快審批與檢測工作相關的申請。

據消息人士透露，18區的全民檢測採樣中心選址仍未定，政府料選擇室內、換氣量足夠的地點，社區會堂及學校禮堂均在考慮之列。