新冠肺炎・8.19｜單日增26宗近35日新低　 藍田圖書館職員初確診

本港爆發第三波新冠肺炎疫情持續，截至今日（19日）凌晨，單日新增26宗確診，其中3宗輸入，23宗本地，8宗源頭不明；另外有10多宗初步確診。 一名泰國籍逾期居留者確診，在被捕後扣留在青山灣入境處中心（CIC）時，病毒檢測呈陽性反應，600名職員及羈留者需檢測。一批CIC羈留者不滿環境惡劣，已經絕食超過50日。

確診餐廳｜再多4食肆上榜 19歲女患者曾到101肉燥飯及小王牛肉麵

【23:55】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周三（19日）晚更新確診個案14日內行程，一名居住沙田桂地新村的19歲女患者（#4447），上周六（15日）確診後報稱曾走訪5區，包括油尖旺、黃大仙、西貢、觀塘及元朗。

另外一名男患者曾到大埔及油尖旺吃飯，合共有4間餐廳上榜；當中西洋菜南街的101肉燥飯專門店及德福廣場二期小王牛肉麵，因該女患者曾光顧而上榜。

再多4食肆曾有患者在潛伏期曾光顧。（網上圖片）

新冠肺炎｜逾期居留泰籍漢確診 3羈留者5入境處人員列密切接觸者

【23:55】新冠肺炎疫情持續，港府今日（19日）疫情記者會中公布，新增的26宗新增確診個案中，23宗屬本地個案，其中8宗源頭不明。源頭不明個案包括一名逾期居留、沒病徵的泰籍人士，由於他因逾期居留、曾被送入青山灣入境事務中心，故中心約200名入境人員及400名被扣留人士需接受病毒檢測。

入境處晚上公布指，該泰籍人士是在周日（16日）被警方拘捕後，被羈留於青山灣入境事務中心，昨晚入境處（18日）接獲衞生防護中心通知該人士確診，他已被即時被送院。而3名曾與確診者同處一個羈留室，以及5名入境處人員，共8人被列密切接觸者，已被送往檢疫中心。

新冠肺炎｜政府診所9號風球停收深喉樣本 衞生署：可先存放雪櫃

【23:55】颱風「海高斯」吹襲香港，本港曾發出八號及九號風球。衞生署今早宣布，轄下的深喉唾液樣本收集點暫停開放。樣本未能即時呈交，到底應怎樣處理？衞生署回覆查詢時指，若收集樣本當日未能即日交回，可先將樣本瓶以清潔的膠袋妥善包好，將其存放在攝氏2至8度的雪櫃內，並盡快於翌日將樣本交回。

確診大廈｜患者住址全覽 Star Global群組增三患者報住帝京酒店

【22:45】第三波疫情未完，衞生防護中心周二（18日）公布昨日新增26宗確診個案，為近35日首見2字頭，中心晚上更新確診者住所資料。

參考最新資料，有兩間酒店均有患者入住，其中旺角的帝京酒店，新增三名患者報稱為住址，患者為兩女一男，年齡介乎21至23歲，涉全部與Star Global直銷群組有關。一名由印度來港的男子，亦報稱住處是香港九龍諾富特酒店，相信是入住檢疫。此外，將軍澳安寧花園同日新增兩宗個案，同樣居於第4座。

新冠肺炎｜確診26宗見一個月新低 專家：走勢略緩、慎防群組再爆

【19:30】衞生署今日新增26宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，是近35日以來的新低，政府抗疫專家、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，走勢正緩緩下跌，若沒有特別的群組爆發，期望疫情至9月中會較受控。他稱來歷不明個案比例正下跌，但今日仍有8宗無源頭個案，亦有可能造成爆發。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦提醒，仍有源頭未明個案，意味社區仍有隱性傳播及帶病毒者。

【19:10】醫院管理局表示，截至今日上午9時，過去24小時共有102名病人出院，至今共有3,779人康復出院。現時共有683名確診病人分別於19間公立醫院、社區隔離設施及社區治療設施留醫，其中29人情況危殆，38人情況嚴重，其餘616人情況穩定。

新冠肺炎｜明愛醫院病人料院內感染 聯合86歲男離世 累計72人亡

【18:04】基督教聯合醫院公布，一名86歲確診男病人（#1767）今日離世，是累計第72名於公立醫院離世的確診者。另有1名曾與兩名確診者同住在耆康會啟業護理安老院的98歲女院友亦確診。

新冠肺炎｜印航AI314航班13乘客確診 衞生署首引新例禁飛港兩周

【17:58】衞生署首次使用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止印度航空的航班往來香港兩星期。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於印度航空於8月14日到港的航空有逾10名乘客確診新冠肺炎。

該航班為印度航空的AI314，由印度新德里抵港， 一共有13名乘客確診。過去14日則合共有16人從新德里乘印度航空抵港後確診。

新冠肺炎｜藍田公共圖書館女職員本周二初確診 昨天為最後上班日

【17:40】康樂及文化事務署公布，觀塘區藍田綜合大樓五樓及六樓的藍田公共圖書館一名圖書館職員，初步確診2019冠狀病毒病。她最近一次上班日期為昨日（18日），而圖書館所有設施在上月15日已暫停服務。她早前因身體不適前往求醫，於昨晚獲通知初步確診。

康文署表示，會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒藍田公共圖書館和藍田綜合大樓的公共設施。

【16:50】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公開部份醫院感染個案的基因追查。明愛醫院醫生的病毒基因，與其確診家人的基因相似，相信並非院內感染。明愛13B病房二人確診，基因相似，相信源頭一樣，是一個人在院內被另一人感染。伊利沙伯醫院A6病房患者基因相似。

印度航空有一班航班，8月14日有11人確診，張竹君指比例相對高，因此要停航兩星期。

至於駿洋邨入伙和商場的安排，張竹君表示不知情。

新冠肺炎｜新增26宗個案創35日新低 青山灣中心逾期居港泰人確診

【16:31】截至今日凌晨，過去24小時新增26宗確診個案，其中3宗輸入個案，全部都是印度返港。另外23宗本地個案中，8宗源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，一名泰國籍逾期居留人士確診（#4580），他在8月16日被截查，之後送到青山灣入境事務中心拘留，進入青山灣時檢測發現呈陽性，無病徵。同房3名拘留人士，以及2名入境處職員要送檢疫中心。當局會為青山灣全部200名入境處職員、400名拘留人士檢測。張竹君相信，拘捕他的警員有戴口罩，非密切接觸者。患者去年底抵港。

張竹君指，外國亦有監獄確診，因此會為青山灣全部人檢測。青山灣羈留中心有羈留者絕食，抗議環境擠迫惡劣，被問及對疫情有無影響，她並無回答。

耆康會啟業安老院，一名98歲院友確診（#4565）。他已在8月10日入住樟木頭檢疫，之前在安老院與#4085、#4179同住。

旅發局8月至10月活動。（旅發局圖片）

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新冠肺炎｜今年美酒佳餚巡禮首移師網上舉行 11月香港單車節取消

【16:30】本港受新冠肺炎疫情影響，不少大型活動都要取消。旅發局今日（19日）公布，正積極籌備「旅遊‧就在香港」的新一輪活動，當中「香港美酒佳餚巡禮」將首次移師網上舉行，旅發局會設計全新一站式網上平台，網羅過百餐廳及酒商優惠，亦於網上舉行品酒學堂及名廚烹飪班。鑑於全球疫情持續反覆，原訂11月舉行的「香港單車節」亦將會取消。

全民檢測｜消息：當局招募救護人員 時薪400元為市民採樣本

【15:28】全民自願檢測料9月1日展開，當局傾向由醫護人員統一為市民採樣，據悉除了醫生、護士及牙醫外，學護、聖約翰救傷隊等亦是招募對象，而據消防處的內部消息指，救護員及救護主任亦可以參加，時薪400元，被選中的人員須參與採樣訓練。

【14:35】維記牛奶公司繼早前一名58歲運輸工人確診新型肺炎後，再增一名員工初步確診，公司發聲明指，該員工是屯門車隊員工，最後於8月6日上班，工作範圍涉及牛奶送遞，無接觸生產程序，工作期間一直有戴口罩，上車前亦有量體溫。至於公司另外7名需家居隔離的同事，病毒檢測呈陰性。

【12:10】消息指，本港今日增約30宗確診。

新冠肺炎｜貨櫃碼頭僅三成人交回樣本瓶 何栢良倡設街站循環採樣

【11:18】葵涌貨櫃碼頭群組擴張，日前再多一人確診。衞生署早前為碼頭員工作病毒檢測，惟只有約2600人交回樣本瓶，僅佔約三成。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，大部份高危群組的樣本瓶回收量不理想，當中外傭、葵涌貨櫃碼頭群組相信已有第三或第四代傳播，建議當局可在碼頭設街站採樣，並採用循環檢測方式，每隔數日為員工檢測。

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新冠肺炎｜袁國勇倡食肆每小時換氣六次 工程學者：一般設備難達

【10:07】因應本港爆發第三波疫情，政府昨日宣布延長多項防疫措施，包括二人限聚令、公眾地方戴口罩、12個表列處所停業令及晚市堂食禁令等，至8月25日。港大微生學系講座教授袁國勇認為，現在放寬措施會相對危險，建議食肆要改善空氣流通，起碼每小時換氣6次。

理大屋宇設備工程學系副教授梅國威今早在商台節目表示，餐廳可以考慮透過增購鮮風機、加強抽風系統增加通風量，以每月約1萬元電費的餐廳為例，會增加兩成至三成電費。但他相信一般設備很難達至每小時換氣六次的標準，電量開支亦會十分昂貴。

確診餐廳｜增13家食肆曾有患者到訪 灣仔稻香葵涌新都會芽莊上榜

【00:40】第三波新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（18日）晚更新確診個案14日內行程，再多13間食肆有患者足跡。據最新資料顯示，餐廳稻香又再度上榜，一名女患者曾申報去過灣仔北海中心稻香，她一直未有病徵。另外，多間連鎖店的分店亦曾有患者足跡。

確診大廈｜患者住所全覽 大圍薈蕎銀湖天峰再上榜 三男童中招

【00:03】第三波疫情仍在蔓延，衞生防護中心周二（18日）公布新增36宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。主打迷你戶的大圍「薈蕎」，繼昨日新上榜後，今日再增三宗個案，當中兩名病人是一歲及三歲男童。至於馬鞍山銀湖．天峰又再度上榜，一名四歲男童染疫。

昨日總覽：新冠肺炎・8.18｜累計確診4561宗 高峰期後第二度單日少於40宗

全民檢測｜消息：9月1展開 採樣中心選址或包括學校禮堂

全民檢測｜醫生倡仿效韓國 設電話亭負壓設施 10分鐘內完成採樣

新冠肺炎｜增36宗確診 無源頭個案佔6宗 貨櫃碼頭保安初確診

新冠肺炎｜港源頭不明個案跌破兩成 專家：兩群組搞得掂才算好轉

慈雲山港泰護老中心是其中一間爆疫院舍。（盧翊銘攝）

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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