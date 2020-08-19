新冠肺炎｜印航AI314航班13乘客確診　衞生署首引新例禁飛港兩周

衞生署首次使用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止印度航空的航班往來香港兩星期。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於印度航空於8月14日到港的航空有逾10名乘客確診新冠肺炎。 該航班為印度航空的AI314，由印度新德里抵港， 一共有13名乘客確診。過去14日則合共有16人從新德里乘印度航空抵港後確診。

張竹君指，8月18日起禁止印度航空的航班來港兩個星期。（高仲明攝）

今日再多兩名印航AI314航班乘客確診，分別是#4578及#4579，連同之前確診的11人，累計有13名乘客確診。

印度航空被衞生署禁止往來香港兩星期，張竹君今日（19日）在記者會解釋，因為印度航空於8月14日到港的航空共有超過11名乘客確診新冠肺炎，由於在目前規例下，航空公司要在上機前確定乘客持陰性檢測結果，該航班乘客確診比例十分高，故首次動用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）。

翻查資料，該航班為印度航空的AI314，由印度新德里抵港，之前確診的11名乘客的座位分別為30H、22B、33J、17F、17H、31E、36E、31D、32B、36B及15G。過去14日則合共有16人從新德里乘印度航空抵港後確診，其中8月4日抵港的AI310航班有4人確診。

政府首次以《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止印度航空往來香港兩星期。（印度航空圖片）

葵涌貨櫃碼頭群組繼續擴大 樣本瓶回收率僅得四成多

葵涌貨櫃碼頭群組繼續擴大，今日（19日）再多一名保安員確診。個案編號為 #4570，他曾在2號碼頭出閘口的更亭工作，並使用過5號碼頭的休息室。張竹君早前指，會在整個碼頭派發約8000個樣本瓶，但截至今日早上只收回及測試了約3,400樣本，即回收率僅得四成多。

張竹君相信，今早本港掛起八號風球會影響收樣本瓶的進度，但運輸及房屋局已多次敦促營運商盡快派樽。被問到會否擔心碼頭會有大爆發？她回應稱，無得說是否擔心，但盡快檢測可以盡早了解碼頭的感染情況，故再次呼籲營運商盡快派樽，盼盡快得知碼頭的感染情況。