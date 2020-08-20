全民檢測｜西醫工會：計劃需8400醫護參與　惟僅有2000人報名

政府計劃推行全民自願檢測，惟一直未有公布細節，有份與政府開會的西醫工會會長楊超發今天（20日）在電台節目表示，若要為500萬市民採樣，料需要有8400人參與協助採樣，但目前政府稱，僅有2000多人報名。

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楊超發在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，政府開會時指，全民檢測計劃會在9月1日起推行，為期兩星期，暫定於社區會堂、大禮堂等地方設採樣中心，每天時間為上午8時至晚上8時。他引述政府指，每隊醫護會有18人，分別是1名領隊、7名副領隊、10名採樣員，領隊由醫生、牙醫或註冊護士擔任。

楊超發指，屆時會為市民採集一個鼻腔和一個喉嚨的樣本，他坦言，「其實鼻咽係準確啲，嗰度最多菌，鼻腔準繩度差啲。」而經過業界爭取後，政府承諾會提供全套防護裝備，包括N95口罩，若有採樣員不幸被感染，政府會安排免費到公立醫院治病，但沒有額外補償。

西醫工會會長楊超發（資料圖片／吳鍾坤攝）

醫生難參與8小時工作 或影響本身醫療服務

楊超發指出，若要為500萬市民採樣，料需要有8400人參與協助，但目前政府稱，僅有2000多人報名，直指距離目標甚遠。他稱，由於政府要求參與的人士每天最少參與兩更，即8小時工作，但私家醫生本身需開診，難以參與兩更工作，或會影響到本身的醫療服務，「如果係退休、半退休，本身都係做半日就可能得，但年紀大死亡率高好多，企足8個鐘又好慘。」他稱，政府亦有招募化驗室技術員、救護員、三年級的學護，不鼓勵每人每天都長時間參與，「如果有人做12個鐘一日，做4、5日就要停。」