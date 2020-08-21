全民檢測計劃如箭在弦，社會各界對咽喉拭子採樣眾說紛紜。《香港01》記者實測自行對鏡採樣，感覺難以掌握正確位置，拭子似「亂撩」，一度感到噁心，冒出淚水及咳嗽，甚為不適。 感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，市民應將拭子放在吊鐘後的黏膜和兩邊扁桃腺附近位置，各打三個圈，合共需時15秒。市民自己取樣未必掌握咽喉結構及採樣力度，導致樣本質素大打折扣，最理想的做法是靠醫護人員協助取樣。而小童、孕婦及長者屬高風險人士，容易出現嘔吐反射及意外，需特別留意。

全民檢測｜檢測局主席于常海：市民應學對鏡自行採樣 近100%成功

全民檢測・有片｜記者實測咽喉拭子採樣 喉嚨無損但連環咳嗽流淚

自行對鏡採樣 不清楚是否正確

《香港01》記者實測採樣，自行對著鏡子把拭子放進咽喉後，不太清楚觸碰哪個位置才是正確，「好似一路喺度亂撩」。其入侵之感使記者一度出現噁心，雙眼不住冒出淚水，取出拭子後立即咳嗽，「感覺未至於係痛，但係好唔舒服」。

後來曾祈殷醫生為記者再次採樣，拭子對準目標位置打圈，過程反而不及自行採樣辛苦。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷。（羅君豪攝）

正確採樣方法：三個位置各打圈五秒

曾祈殷表示，咽喉拭子正確採樣方式是首先壓下舌頭，然後將拭子分別放到吊鐘後的黏膜，以及兩邊扁桃腺附近，三個位置各打三個圈。整個過程約需時15秒，以確保取得足夠樣本。

他續稱，咽喉拭子採樣屬高風險程序。過程中，市民或會嘔吐或咳嗽，倘病人身體帶有病毒，便會構成傳染風險。他認為，市民自己取樣未必能清楚掌握咽喉結構及採樣力度，導致樣本質素大打折扣。而即使市民認知上清楚位置，也易因恐懼、不適等原因，大幅減低取樣時間和份量，影響檢測結果。他提醒市民若自行採樣，應選無人及空氣流通的地方採樣；並需清晰看見自己的咽喉， 可用鏡子、電筒及舌壓等儀器輔助。

【01實測咽喉拭子採樣】市民完成採樣後，需折斷拭子並放進樽內。（羅君豪攝）

採樣場地應設不同區域 避免人群聚集

曾祈殷指出，最理想的做法是靠醫護人員協助取樣。醫護在過程中需穿頭套、護目鏡、N95、保護衣及手套，以阻擋飛沬，避免受感染。至於私家診所是否適合採樣，他認為視乎診所內是否設有負壓設備或空氣清新機，抽走患者釋出的飛沬。

如診所沒有相關儀器，則選空曠及空氣流通的場地為佳。採樣場地應避免人群聚集，分隔不同區域，如登記區、等候區、抽樣區等，讓市民互相保持1至2米距離，減低感染風險。

三類高危人士宜由醫護採樣

他特別提醒，小童、孕婦及長者需特別留意。孕婦及長者的咽喉格外敏感，容易出現嘔吐反射，不能排除因採樣出現吸入性肺炎的風險。而不少長者同時有吞咽問題，採樣時或會咳嗽，刺激氣管甚至肺部。

澳門一名九個月大女嬰接受檢測期間誤吞棉花棒頭，曾認為兒童在採樣時要「聽話」，跟從指示配合動作，免生此類意外。 他呼籲這三類高危人士，交由醫護人員負責採樣，並不建議未受訓練的家人或朋友協助採樣。