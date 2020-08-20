新冠肺炎｜政府下周一起逐步恢復公共服務　綠置居月底恢復揀樓

新冠肺炎疫情持續，政府早前實施特別上班安排。政府發言人今日（20日）宣布，由下周一（24日）起，政府部門將逐步恢復更多早前暫停或縮減了的基本公共服務，其中房委會的綠置居揀樓服務，將於8月31日逐步恢復。

政府發言人指出，「出售綠表置居計劃單位2019」的選樓服務，將於8月31日開始逐步恢復。（資料圖片／盧翊銘攝）

政府指出，由8月24日起，將逐步恢復提供更多基本公共服務，最終目標是在條件許可下全面恢復正常公共服務。

公屋申請辦事處每周提供三天服務

發言人指，房委會或房屋署將在8月24日起，逐步恢復提供基本公共服務，例如房委會客戶服務中心公屋申請辦事處，將會每星期提供三天服務，而所有公共屋邨管理處將於星期一、三及五上午10時至下午4時開放。

至於「出售綠表置居計劃單位2019」的選樓服務，將於8月30日開始逐步恢復。

民政諮詢中心及遺產受益人支援組服務須預約

勞工處將由8月24日起，於星期一、三及五恢復所有櫃位服務。位於觀塘的職業健康診所，將於星期一、三和五全日及星期六上午開放；至於粉嶺職業健康診所則於星期二和四全日及星期六上午開放。

民政事務總署轄下各民政諮詢中心及遺產受益人支援組，將於8月24日該星期其中兩天，分別恢復辦理聲明／宣誓及櫃檯服務，惟有關服務須提前預約。

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此外，屋宇署設於香港太古灣道拓展部辦事處收發處的櫃枱服務，將增至星期一至五上午9時半至下午3時接收新建築工程的申請及相關文件和表格，以代替現時每星期三天的投遞櫃枱安排；設於九龍海庭道西九龍政府合署北座屋宇署總部二樓的樓宇資訊中心，將於星期一至五上午10時至下午4時重新開放，提供查閱和複印私人樓宇記錄的服務；而設於屋宇署總部地下的收件處，將於星期一、三及五上午10時至下午4時重新開放，接收市民提交的有關文件。

而工業貿易署亦會由8月24日開始，恢復提供簽證及登記的櫃枱服務，開放時間為星期二及星期四上午9時45分至下午4時45分。