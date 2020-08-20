新冠肺炎｜陳時中調查彰化普篩指未事先報告　國民黨批政治防疫

台灣彰化縣衛生局在近半年來自行採檢無症狀居家檢疫者，並發現一名長期旅居美國，近期返台探親的少年確診新冠肺炎（COVID-19）。事後，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官、台衛生福利部部長陳時中要求政風單位調查彰化衛生局，引起爭議，彰化縣衛生局長葉彥伯更被視為台灣版的吹哨人「李文亮」。對此，陳時中8月20日表示，中央指揮中心成立後，防疫政策應由中央下令、地方運行，如果地方政府想要額外的事，也應先報吿，但彰化並未事先吿知，這可能對防疫造成影響，因此才需要調查。

陳時中（右）接受媒體人周玉蔻（左）專訪，解釋政風調查彰化縣惹議事件。（周玉蔻嗆新聞）

陳時中接受廣播節目訪問時說，指揮中心必須掌握所有狀況，否則無法做出正確判斷，倘若不查就是失責，而且針對地方衛生局的運行進程，當發現無症狀者，是用什麼方法發現，進程有沒有合規合矩？都必須查清楚。

陳時中指出，葉彥伯先前與他通電話時主張，對無症狀居家檢疫者進行採檢，在科學上站得住腳。可是陳時中強調，有研究精神很好，但現在並不是做研究，而是關乎公家資源分配、資源控制與人民生命保護的議題。

台大公衛學院與彰化縣政府合作的「萬人血清抗體檢測」，發現一名長期旅居美國，近期返台探親的少年確診新冠肺炎。（中國時報）

另一方面，國民黨立法院黨團、黨中央力挺則彰化縣衛生局，以及國民黨籍的縣長王惠美。國民黨立法院黨團於8月20日召開記者會指出，陳時中應停止政治防疫，切勿打擊基層防疫醫護人員士氣，停止政風調查，以及儘速啟動中央與地方政府對話。

國民黨立法院黨團總召林為洲稱，檢疫篩檢屬地方政府權責，中央政府對此啟動政風調查不合理也不恰當；國民黨立法院黨團書記長林奕華則覺得，有大量民眾支持入境普篩，此舉卻不被中央接受，如今中央找政風調查地方就讓人感覺好像要打壓地方政府。

國民黨副祕書長李彥秀（左）、中華民國防疫學會理事長王任賢（右）20日在國民黨中央總部舉行記者會，聲援彰化縣衛生局，呼籲政府接受各方建言，評估檢討現行採檢政策。（中央社）

不過，前民進黨立委、醫師林靜儀也於8月19日在臉書（Facebook）指出，從境外返台且在機場無症狀者，均須進入兩週居家隔離期，在隔離期間，若隔離者有症狀，應依照指示在防護下就醫，醫療機構與採檢人員也需得到信息而做個人防護，那彰化縣衛生局究竟是如何與無症狀隔離者接觸？且接觸的醫療人員是否有足夠防護？假使是衛生局要求隔離者出來採檢，這是否變成為防疫漏洞？

彰化縣衛生局採檢無症狀居家檢疫者引發爭議，彰化縣長王惠美（前排右3）19日上午特別前往彰化縣衛生局，為局長葉彥伯（前排右2）以及基層員工加油打氣。（中央社）

面對陳時中在防疫上的作為惹議，台行政院發言人丁怡銘於8月20日轉述台閣揆蘇貞昌的看法，蘇貞昌說，防疫需要中央與地方一條心，基於彰化縣衛生局的爭議牽涉到民眾安全與政府預算核發，行政院支持衛福部就該案進行了解。