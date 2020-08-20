確診大廈｜患者住址全覽　Star Global群組再多一人報住帝京酒店

第三波疫情未完，衞生防護中心今日（20日）公布昨日（19日）新增18宗確診個案，並在晚上更新確診者住所資料。 繼昨日公佈的三名Star Global直銷群組患者居於旺角帝京酒店後，今日公布的患者中，再有一人住在該酒店，至今該群組至少有六人曾經入住或到訪帝京酒店。此外，黃埔花園再添一患者，在最近14日期間，屋苑已是第11人染疫。

再有新冠肺炎患者報稱住在旺角帝京酒店。（帝京酒店網站）

確診兩女一男也住帝京酒店

旺角帝京酒店今日再度上榜，患者是一名23歲男子（#4596），並無病徵，住處報稱是帝京酒店及旺角新世紀廣場，與本地個案有流行病學關連。該名男子同樣是Star Global直銷群組，群組累計已有60人染疫。

昨日公布的患者中，有兩女一男報住帝京酒店，年齡介乎21至23歲，同屬Star Global直銷群組。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日形容，三人是朋友，一起住在酒店，「有時候同住，有時分開住……可能一齊玩。」

此外，過去亦有患者曾到訪帝京酒店，除了今次的新增患者外，之前有三名患者曾到該酒店，報告日期/曾有個案最後到訪日期是8月17日，當中二人亦同樣來自「Star Global直銷」群組，即至今群組內，至少六人曾經入住或到訪該酒店。

▼新確診個案居所分區名單▼

本港新冠肺炎首名離世病人，居於黃埔花園11期1座，他在1月21日曾乘高鐵由香港到武漢。（資料圖片／張浩維攝）

黃埔花園再添一患者 疫情嚴重

此外，紅磡黃埔花園再增一個案，屬54歲女病人（#4595），自8月15日起發病，住在第4期棕櫚苑5座。翻查資料，黃埔花園疫情嚴峻，連計上述患者，在近14天，屋苑已有11人染疫。

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▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

九歲女童染疫

此外，一名九歲女童染疫（#4597），住在天水圍天耀(一)邨耀富樓，自8月10日起發病，屬本地個案。而九龍塘又一村花園2期花圃街19號亦添一宗個案，患者是42歲婦人（#4605），自8月17日起發病。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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確診印傭曾住旺角花園街157號

本港今日再多兩名印傭確診（#4592、4601），分別曾入住長興大廈2樓及荃灣張大偉僱傭中心。張竹君今日曾指，於長興大廈的印傭，居住至8月15日後，曾到旺角花園街一個地方獨居。

資料顯示，該名印傭（#4592）住在旺角花園街157號，並無病徵，現年37歲。

宏記員工住天水圍天澤邨、沙田碩門邨

葵青貨櫃碼頭的「宏記港務操作有限公司」，今日再多3位員工確診（#4588、4589、4590），首兩名病人住在天水圍天澤邨澤潤樓及沙田碩門邨瑞碩樓。三人分別擔任抓結員、裝卸工人和核查員（Checker），曾使用碼頭的休息室。換言之，葵青貨櫃碼頭群組累計有71名患者。