全民檢測｜何栢良倡為高危行業循環檢測：無針對性是浪費子彈

政府推出的全民自願檢測料9月1日展開，料將為期兩周。據了解，政府最快在今日公布詳情。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（21日）在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，對全民檢測防疫作用有保留，認為應將檢測資源針對為公立醫院入院人士檢測，並為高風險行業人士循環檢測，相信成效會更高。他說，檢測需要有針對性，否則為「嘥子彈」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，對全民檢測防疫作用有保留。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（21日）在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，對全民檢測防疫作用有保留，指出武漢非靠全民檢測控制疫情，而北京等地亦靠早診斷早隔離控制疫情。

超市、街市檢測慢 餐廳檢測量少

他指，現時香港的防疫漏洞仍未完全填補，而針對超市、街市的檢測做得慢，至於餐廳的員工檢測則只有一半人有交回樣本瓶。他提到，餐廳員工檢測的陽性比率高，每500人有1人確診，認為餐飲業未檢測的一半人應要做檢測，以令食客或其他員工安心。

他又指，政府應將檢測資源針對為公立醫院入院人士檢測，並為高風險行業人士，包括安老院舍員工、前線醫護人員等循環檢測，相信成效會比全民檢測更高，並說檢測要有針對性，否則為「嘥子彈」。他又指，當局應將每個檢測行業的資料，如回收樣本瓶數量等資料放上網。

+ 2

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼