城大指學生會財務管理持續欠佳　新學年停止代收會費

香港城市大學宣布，校方將於新學年起，不再代學生會收取會費。 校方指自2013年起已關注學生會財務問題，曾多年未能提交財務紀錄，令名譽核數師辭任；而且學生會財務管理情況持續欠佳，曾經出現負面報道，學生會至今仍未提交經由核數師簽署的財務報告。校方表示，學生會作為校外註冊社團，本無從屬關係，新學年將要自行招收會員及收會費。

香港城市大學宣布，校方將於新學年起，不再代學生會收取會費。（資料圖片）

學生會未能提交五年財務紀錄 名譽核數師辭任

城大學務長崔永康今日（21日）發出通告，指根據校方的紀錄，時任城大輔導長於2013年1月3日聯同學生發展處處長，會見時任學生會主席、學生會財務秘書及學生會榮譽司庫等學生會代表，對學生會的財務管理表達深切關注。在會議中，大學亦對學生會因未能提交2006至2011年的財務紀錄，導致學生會的名譽核數師於2012年12月辭任，以及學生會其他積習已久的財務管理問題表示強烈關注。

大學在當日的會議中已清楚表明，校方在代學生會收取會費的同時，有責任確保學生會妥善運用資金及存有紀錄；如學生會未能根據時間表就各項具體要求作出改善，包括重新委任核數師、會計師等專業人士核實其帳目，並提交完整財務報告，校方日後將不再代學生會收取會費。

指過往曾有負面報道

通告續指，學生會財務管理情況持續欠佳，並指傳媒亦多次廣泛報道城大學生會帳目不清、財政管理不善，屢遭嚴重質疑，例如2004年學生會編委會前成員偽造賬目罪成，2017年舉辦迎新營虧蝕30.4萬元等。根據紀錄，學生會至今仍未提交經由核數師簽署的財務報告。

城大學生會為獨立於城大的校外註冊社團，與大學的財務處並無從屬關係。過去校方亦已多次提醒學生會必須從速糾正有關問題。時任學務長及財務處去年再次與學生會商討有關事宜，學生會承諾作出改善並同意自行處理會費事宜，此事亦為不少教職員及學生所知悉。經早前與本屆學生會進一步商討後，學生會將自行招收會員及收會費。