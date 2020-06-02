城大新學年推新「優等」三級評級制　85%畢業生將無hons又無級

城大2020/21學年將廢除沿用多年的畢業「榮譽等級」制（Honours Classification），改為僅三級的「優等」制（Distinction）。校方今日舉行教務會會議，據了解，會上通過這項決定，並再收緊評級門檻，由成績全級排名首18%，提高至首15%才獲評級，估計總成績平均績點（CGPA）達3.46或以上才獲評級；參照現制，即考獲榮譽甲等或較高成績的乙等一級（Upper second）先有評級。計劃適用於9月或以後入學的新生。 有升學顧問認為，現制恆之有效，但目前八大中僅城大轉制，形容變動頗大，相信僱主等需時適應，料新制推行首幾年壞處較多。他舉例，「以前合格（pass）先無榮譽評級」，但新制下無評級的屬大多數，或令外界思疑這批畢業生的能力。城大晚上發稿公布，稱新制參考美國學制，有效消除現制評分分數膨脹，和歧視性質的隱喻。

城大擬廢榮譽等級改「優等」三級制 人力資源顧問：僱主易混淆

城大2020/21學年將廢除沿用多年的「榮譽等級」制，改為僅三級的「優等」制。（資料圖片）

新學位分級 僅成績首15%可獲新評級

城大今日舉行教務會會議，據知，校方會上通過修訂現有學士學位等級制，廢除實行多年的「榮譽等級」，改為僅三級的「優等」制（Distinction），並適用於2020/21學年入學及以後入學的本科生，現屆學生不受影響，即最快2024年推行。新制之下，不再參照劃分的CGPA水平，而是以俗稱「拉curve」、按預設各級別的考生百分比來評級。

據知，新制之下，可獲評級的畢業生百分比再進一步收窄，由原先討論的同學科全級成績排名首18%，下調至首15%才獲評級，餘下85%則不獲評級。對照2018/19學年畢業生成績資料，即畢業生CGPA要考獲約3.46或以上，相等如榮譽甲等（First class honours ）或較高成績的乙等一級（Upper second class honours）才可獲評級。

學友社學生輔導顧問吳寶城認為，八大院校中的「榮譽等級」恆之有效，但目前僅城大轉制，新制與一般人對學位分級的理解不同，形容變動頗大。（資料圖片）

學友社：須待新制畢業生投身職場 慢慢憑實力認證

學友社學生輔導顧問吳寶城認為，八大院校「榮譽等級」恆之有效，但目前僅城大轉制，形容變動頗大，與一般人對學位分級的理解不同，預料新制推行首幾年壞處較多。

他舉例，如以往畢業生屬「合格」分級（以城大為例，即CGPA 1.99至1.77），才不獲榮譽等級，「但好少同學係呢個分級」，大多是考獲榮譽乙等、丙等的學生，若這兩級學生都不獲評級，會令外界有疑問，「新制無評級嘅畢業生，係咪就等於能力好差?」



其次，他認為，僱主未必會特意花時間理解城大的新評級制，如畢業生成績不獲評級，可能不獲面試機會。他相信外界如僱主需時適應，待該校無評級的畢業生投身職場，經一段時間展現到工作實力，就業市場才會慢慢認證。

至於新制會否有礙城大畢業生進修碩士，吳估計影響相對較少，因院校收生未必只會看榮譽等級，亦會審視本科畢業生修讀的科目及成績表現細項，「睇得詳盡啲。」而大學聯招課程首輪改選將於明日截止，吳認為，今屆考生需要留意城大學位等級的修訂，但估計受入學分數、院校開設的科目等影響，料新制對城大收生未必有太大影響。

校方指，在制定學位榮譽標準時，採取美國大學的做法，取消以往為絕大部分畢業生頒授三個等級的「榮譽」制度。（資料圖片）

校方：新制取消「次等級」歧視性質隱喻

城大晚上亦公布，稱經過118名委員討論後，表決通過最低畢業CGPA及新「榮譽學位」制度，旨在提升學位評級制度的參考價值、正確反映真實優秀畢業生的表現。

校方指，在制定學位榮譽標準時，採取美國大學的做法，取消以往為絕大部分畢業生頒授三個等級的「榮譽」制度。新制亦消除傳統上將畢業生劃分為二級、三級等帶有「次等級」歧視性質的隱喻。

校方又指，許多教授、教師極度關注學科評分分數膨脹（grade inflation），以及本港普遍採用的評級未能準確反映學生能力，要求調整本科生的最低畢業積點CGPA及畢業「榮譽分級」，故參考美國先進大學的教育學制，作出調整。校方指，最低畢業CGPA將調升為2.0分；同時，任何三個學期的平均積點（GPA）均低於1.7分的學生，將失去城大學籍。