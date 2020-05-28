城大擬廢榮譽等級改「優等」三級制　人力資源顧問：僱主易混淆

八所政府資助大學多年來以「榮譽等級」劃分畢業生學術成績高低，並以成績平均積點（GPA）作為五個等級分佈指標。不過，城大新學年則擬廢存「榮譽等級」制，改為引用僅三級的「優等」制（Distinction），以俗稱「拉curve」的方式評分，成績為全級首18%的學生可獲評級，其餘則沒有。 城大學生會反對新的學位分級制，認為減低學生學習動力，同時對中游學生不利，「成績表上咩hons都冇，但係咪代表你能力好差？」有人力資源顧問批評，城大新制與其餘七院校有別，容易令僱主混淆，亦難以甄別畢業生能力高低，質疑校方有意保護成績較差的學生。

城大新學年擬廢除「榮譽等級」制，改為僅三級的「優等」制（Distinction）。（資料圖片）

同級成績排名首18%學生才獲「優等」評級

八間資助大學一直沿用「榮譽等級」制，以區分學士畢業生的學術能力水平。以城大為例，學位設有五個等級，包括甲等（First Class Honours）、乙等一級（Upper Second Class Honours）、乙等二級（Lower Second Class Honours）、丙等（Third Class Honours）及合格（pass），各等級參照總成績（CGPA）釐訂，學生只要符合指定的CGPA要求，就可獲頒授相關學位等級資格。（見表）

不過，城大計劃2020/21學年引入全新學位分級制，廢除慣常使用的「榮譽等級」，改為引用僅三級的「優等」制（Distinction），以俗稱「拉curve」的方式評分，如所屬學科全級成績排名首3至5%的學生，可獲「最優等」（Higher distinction）。

城大學生會署理會長黃盛恒表示，據知，在同一學科同級排名首15%至16%的學生才獲評級，估計涵蓋本屬「Second Upper或Lower」成績的學生；餘下八成幾的學生則不獲評級，變相他們成績表不會有評級，僅顯示CGPA成績。

黃盛恒指，校方稱近年「評級彭漲」，太多人取得「first honours」、「Second Upper」，故希望引入新的學位等級制作出改善，同時為學生帶來良性競爭，突出成績優異的學生。不過，黃直指校方說法過於「籠統」，多人考獲「Second Upper」，不代表制度出現問題，「可能係嗰屆學生表現好咗，多人Second Up，新制變相係懲罰中游嘅學生。」

黃認為，現制已可經GPA區分學生差異，質疑新制只標示三個等級，是減低學生學習動力，特別是處於中游或中下游的學生，未能以「Second Upper或lower」識別，影響他們的就業競爭能力，「成績表上咩hons都冇，但係咪代表你能力好差?」除此以外，他指，校方亦擬將學生畢業要求由CGPA1.7改為2.0，又修改勒令退學條件等，批評校方未曾公開向學生諮詢，促請校方擱置相關計劃。

城大擬廢除榮譽等級，教協會長馮偉華認為，若然校方推出新制，形容是「大改動」，但是對畢業生未必有利。（資料圖片）

教協：計劃屬「大變動」​或未能公平反映學生能力

教協會長馮偉華形容，城大修改成績評級的計劃屬「大變動」，以往用成績等級劃分，可以與歷屆同校學生、以至與其他院校學生比較能力高低，但新改動只能按照「校內自己把尺」去評級，而每年「把尺會浮動」，或相對未必能公平反映學生能力，「如果嗰年學生水平唔叻，但可能就會容易攞到first hons」，反之亦然。馮認為，過往十年學界均有提出「評級彭漲」的問題，但有不同成因，「可能因為改卷嘅人手鬆，又或者考卷程序較淺」，建議應從現有制度檢視及改善，不贊成校方某然單獨改動榮獲評級制。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指，難以理解為何只有城大計劃修訂這項學位評級方法，認為若然推出新制，會令到僱主感到混淆。（資料圖片）

人力資源顧問：僱主感到混淆 對畢業生不利



《香港01》向其餘七間資助大學查詢，七間均指未有計劃修改榮譽評級制。安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指，難以理解為何只有城大計劃修訂學位分級，認為若然推出新制，或會令到僱主感到混淆，「每年咁多fresh grad ，無理由為咗你一間大學，就要研究你嗰計分方法」。周指，有部份大企業只聘請「First hons 或Second Upper」畢業生，城大新制計劃無法反映榮譽評級，變相對畢業生不利。她又質疑，新制的計劃未有識別出「Second Upper或lower」的學生，僱主難以甄別學生能力高低，質疑校方有意保護成績較差的學生。

城大指，有關建議已按既定程序，交予包括學生和教職員代表的各級委員會充份討論。（資料圖片）

城大：採用美國標準、提升畢業生水平

城大回覆指，自從334新學制於2012/13學年起推行以來，校方一直不停檢討學位頒授的各種規章，採用美國標準、提升畢業生水平，令學位更具參考價值，以反映應得的學術標準。

城大指，有關建議已按既定程序，交予包括學生和教職員代表的各級委員會充份討論。校方亦已舉辦聚焦小組會議，收集九個學院學生代表的意見，並繼續收集不同持份者的意見，供大學教務會討論及決定。若有關建議通過，新規章將適用於自2020/21學年入學的本科生，現屆學生不受影響。