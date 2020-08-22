臨時醫院｜亞博二期負壓病房內部設計圖曝光　6患者需共用一廁所

為應對冬天的新冠肺炎疫情，政府將於預計在4個月內，在亞洲博覽館毗鄰用地，建成兩層高的臨時醫院。據政府投影片，臨時醫院內大部份是6人隔離病房，病人及工作人員進出會經過分隔區，病房外設有蓋陽台，而同房病人需共用廁所。

臨時醫院有數座病房大樓和一座綜合用途大樓

在中央政府協助下，亞洲博覽館旁的3.2公頃亞博二期用地，將興建兩層高臨時醫院，料可容納800張病牀的負氣壓病房，預計4個月內完成。政府投影片顯示，臨時醫院是兩層高的構築物，包括數座病房大樓和一座綜合用途大樓。醫院內大部份是6人隔離病房，病人及工作人員進出會經過分隔區，病房外設有蓋陽台，而同房病人需共用廁所。兩排隔離病房的中間為其他醫院設施，包括護士站、膳食準備室、X光儲存區、治療室等等。

亞博二期用地會建造臨時醫院，有兩層高，部份負壓病房是6人共用。（政府投影片圖片）

發展局局長黃偉綸昨日在記者會上稱，臨時醫院由廣東省政府透過深圳市政府，聘請被香港列入公共工程承建商名冊（建築丙類）的承建商興建，費用由內地承擔，再交由醫管局營運。醫院將按香港標準施工，由本港團隊負責，不需輸入內地工人，以減低口岸壓力及抗疫壓力。