【專訪】黃遠輝籲政府多聆聽　勉勵港人不要放棄夢想

去年香港經歷不一樣的一年，社會運動激起千層浪，傷口難以撫平，撕裂未修補。不少人將問題起因歸究房屋、土地問題，曾領導土地供應專責小組的黃遠輝說，房屋問題的確凸顯社會分配不公、貧富懸殊問題，但認為即使解決這些問題，亦難撫平及解決政治矛盾，「從來都無銀色子彈（no silver bullet）。」 兩年前的「土地大辯論」，黃遠輝親身出席全部185場公眾諮詢活動，他視「聆聽」為解決紛爭的良藥，即使結果仍有爭議，起碼公眾認同諮詢結果「公道」。熱愛田園生活，他從翠綠田園間領悟人生，「一分耕耘、一分收穫，從來無僥倖。同一塊田，你有幾用心去種，結果係會反映出嚟。」他引用《人類大歷史》書中所言，勉勵港人，「每個人都要有夢想，無論係改善居住環境、收窄貧富懸殊、或者追求民主，大家都唔好放棄。」

黃遠輝說，即使解決房屋問題無法撫平政治矛盾。（張浩維攝）

「以往社會並非如表面和諧」

經過一整年的社會運動，有意見將民怨歸究房屋等民生問題，認為是導致年輕人不滿社會的深層次矛盾，而特首林鄭月娥亦將解決房屋問題列作去年施政報告的重點。談及社會矛盾，黃遠輝說，對立的情緒、怨氣的存在，不會單從民生或房屋問題所引發。他不諱言，以往社會並非如表面上和諧，只是將矛盾深藏，未激發出社會撕裂。

他又指，房屋問題固然凸顯社會分配不公、貧富懸殊問題，惟不代表解決房屋問題可撫平政治矛盾，「無一粒銀色子彈（no silver bullet）可以解決所有問題。」

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黃遠輝建議政府制定政策應多聆聽，提高認受性。（張浩維攝）

政府要多做公眾諮詢 提高政策認受性

倘若沒有單一的銀色子彈解決問題，社會前路該何去何從？「聆聽係一個選項。」黃遠輝說，擔任土地供應專責小組主席期間，於5個月的公眾諮詢期，自己親身出席全部185場公眾諮詢，「如果時間長啲，我希望再做多啲，公信力會更高。」當時小組目的為推動公眾諮詢，雖觸及多個具爭議性的土地選項，亦有聲音質疑小組有前設，「最後社會反應都覺得結果公道。」

他認為政府在制定具爭議性的政策上，應多作公眾諮詢，「嘗試網羅大多數人的共識，制定出政策認受性會較高。每個人都有特定看法，但如果可以聽一聽人意見，對社會解決問題有幫助。」

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「大家都唔好放棄」

離開房委會後，曾被喻為「公職王」的黃遠輝，只餘下兩、三項公職，他坦言不想再擔任公職，現時盼望能多放時間在學習語文、讀書，甚至旅行，希望能深入認識各地人文、文化。閒時熱愛下田的他，過去約20年每週都會到流水響耕田，亦從中悟出人生道理，他相信「一分耕耘、一分收穫」，「同樣土地同樣種子，有啲種得大、有啲種得少，就係你自己有幾多分耕耘，有幾多分收穫，可以話無僥倖。」

社會撕裂，前路滿佈陰霾，問到有甚麼說話想勉勵港人，曾就讀比較歴史的他，想了一會這樣答：「一位以色列歷史學家（Yuval Noah Harari）著作《人類大歷史》，書中提到人類同動物之別，在於人有想像力、有理想。所以每個人其實都有夢想，無論係改善居住環境、收窄貧富懸殊、或者追求民主，大家都唔好放棄。」